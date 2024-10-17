Модні хитрощі: як стилізувати прості речі з гардероба

Для того, щоб бути модним не обовʼязково мати гардероб брендових речей, треба вміти перетворити звичайні речі на стильні елементи вашого гардероба.

На сторінці monika_modna показали три цікаві лайфгаки, які зроблять вас стильнішою та нададуть образу свіжості.

Як стилізувати короткий светр

Що потрібно:

Короткий светр

Довге намисто

Що робити:

Просуньте намисто з внутрішньої сторони светра так, щоб його кінці виходили знизу. Перехрестіть кінці намиста спереду та один кінець намиста накиньте на шию. Розправте светр, щоб він мав елегантний вигляд.

Цей простий трюк надасть вашому образу завершеності, а також дозволяє вам виділитися серед натовпу.

Як стилізувати класичну сорочку

Що потрібно:

Класична сорочка

Велика булавка

Хустина

Що робити:

Застібніть один верхній ґудзик на сорочці. Спереду зробіть нахлист, щоб надати сорочці більш стильного вигляду. За допомогою великої булавки, зафіксуйте сорочку. Хустину просуньте у булавку та зав’яжіть бантик, щоб приховати її.

Цей лайфгак дозволяє створити стильний та оригінальний образ, додаючи нотку елегантності вашому повсякденному стилю.

Як стилізувати відверте декольте

Що потрібно:

Звичайна шпилька

Що робити:

Якщо у вас одяг з легкої тканини з відвертим декольте та ви не відчуваєте себе комфортно, використовуйте звичайну шпильку, щоб з’єднати тканину у зоні декольте. Прикріпіть шпильку, так само як ви підкорюєте волосся, щоб створити більш стриманий образ.

Стилізація повсякденних речей не завжди потребує великих зусиль. Використовуючи ці прості лайфгаки ви швидко перетворите звичні елементи гардероба на стильні та унікальні речі.

Читайте також: