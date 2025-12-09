Модні інвестиції у вінтаж: фахівчиня розповіла, на які бренди звернути увагу

Вінтажні прикраси / фото взято із дозволу instagram.com/kira.vintage

Реклама

Катерина Вейпан, колекціонерка та власниця платформи Kira Vintage, розповіла, на які бренди звертати увагу, якщо ви хочете колекцію прикрас, аксесуарів чи речей, або просто бажаєте мати інвестиційний гардероб.

Катерина Вейпан — колекціонерка та власниця платформи Kira Vintage / фото люб’язно надане пані Катериною

Chanel

Вінтажні прикраси Chanel / фото взято із дозволу instagram.com/kira.vintage

Одяг, прикраси, аксесуари, сумки, взуття: чим рідкісніші предмети, тим краще. Якщо речі зустрічаються в рекламних кампейнах, на них ще буде більшим зростання цін. Якщо прикраси Chanel зі склом Gripoix — це ще дорожче (Скло Gripoix (Гріпуа) — це особливий вид литого скла, який вручну виготовлявся французькою майстернею Maison Gripoix у Парижі. Його часто називають «діамантами для костюмної біжутерії» — ред.).

Основна порада: купуйте рідкісне, стежте за станом та оригінальністю. Наразі Chanel — це найбільш підроблюваний бренд серед вінтажу.

Реклама

Hermès

Сумка Hermès / фото взято із дозволу instagram.com/kira.vintage

Сумки, хустинки, аксесуари. Сумки беріть в гарному стані, з екзотичної шкіри, або дуже класичні, на все це ціни дуже стрімко зростають. Хустинки Hermès — це окрема тема колекціонування. Купіть каталог з хустинками, що виходить раз на декілька років, — і звіряйтеся щодо їхньої рідкісності.

Saint Laurent

Вінтажна брошка Saint Laurent / фото взято із дозволу instagram.com/kira.vintage

Саме цього року ціни на прикраси та одяг від бренду виросли в декілька разів і далі є прогнози на зростання. Купуйте рідкісне, каталожні, подіумні прикраси та одяг і ще можна знаходити прикраси-прототипи вони теж дуже ціняться в світі колекціонерів. На Saint Laurent теж з’являється все більше підробок, тому стежте за оригінальністю предметів, особливо прикрас.

Christian Lacroix

Прикраси Christian Lacroix / фото взято із дозволу instagram.com/kira.vintage

Ціни дуже сильно ростуть на прикраси бренду, але не на всі лінійки. Лише на подіумні прикраси і на певні колекції. Lacroix випускався під різні ринки, і часто прикраси випущені великими тиражами видають за щось цінне, але це не так.

Також стежте за оригінальністю прикрас. Саме зараз на ринок Європи вийшла велика партія підробок прикрас Lacroix.

Реклама

Christian Dior

Брошка Christian Dior / фото взято із дозволу instagram.com/kira.vintage

Купуйте рідкісні старовинні сукні та прикраси, або речі періоду Джона Гальяно в бренді, саме на цей період вони наразі дуже зростають в ціні (Гальяно був креативним директором Dior від 1996 до 2011 року — ред.)

Valentino

Сережки Valentino / фото взято із дозволу instagram.com/kira.vintage

Одяг і прикраси купуйте поки ще вони є на ринку і не за дорого. Ціни на вінтаж бренду дуже зростають, імовірно, уся річ у політиці бренду і його новому креативному директорі Алессандро Мікеле.

Gucci

Хустка Gucci / фото взято із дозволу instagram.com/kira.vintage

Сумки купуйте, але винятково канонічні, 1960-1980-х років. Ціняться одяг та аксесуари періоду Тома Форда в бренді. Звісно купуйте хустинки Guccі як окремий напрям колекціонування.