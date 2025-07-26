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- Школа стилю
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Модні хитрощі 17 століття: чому знатні дами носили чорні шнурки на шиї та руках
Раніше біла бліда шкіра була модним трендом.
На початку 17 століття жінки були сміливі у виборі прикрас, а також у виборі суконь. На той час у моді були вбрання з глибокими вирізами, а підкреслювали вони їх незвичайним аксесуаром — чорним шнурком.
Робилося це, щоб привернути увагу. Жінки шляхетних родів носили чорні шнурки на шиї, інколи з прикрасами, для того, щоб підкреслити блідість своєї шкіри, вказуючи на те, що вони не працювали в полі й тому не були засмаглими. Вони були багаті, і їм не потрібно було працювати.
Історикиня Емі Боїнгтон показала у своєму відео кілька портретів багатих дам, які вдавалися до такого модного прийому. Модниці також прив’язували чорні шнурки до своїх обручок, щоб акцентувати увагу на прикрасі, своєму заміжньому статусі та білизні шкіри.
Ця модна тенденція тривала близько 10 років, приблизно від 1610 до 1620 року.