Школа стилю
52
1 хв

Модні кольори на Новий рік 2026: Андре Тан назвав відтінки, які варто обрати на свято

Новий рік уже зовсім близько, і саме час подумати, в чому його зустрічати.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

Дизайнер Андре Тан радить для свята обирати перш за все той колір, який найкраще відображає ваш настрій, адже головне, щоб ви відчували себе впевнено, але все ж він дав кілька дієвих порад, щоб бути у тренді.

Червоний колір

Будь який відтінок червоного стане ідеальним для цього року. Обирайте все від вишневого до бордового.

Помаранчевий чи бронзовий кольори

Це кольори, які за словами астрологів принесуть вам великий фінансовий успіх.

Коричневий колір

Це ідеальний варіант, якщо хочеться чогось спокійного і природного. Також це один із трендових відтінків цього сезону.

Зелений колір

Цей відтінок точно додасть розкоші та елегантності вашому образу.

52
