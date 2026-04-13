Топ-6 весняних кольорів

Ще недавно ми жили у світі стриманих відтінків — глибокого бордо, насиченого шоколаду та еспресо. Проте весна традиційно приносить із собою іншу енергію, світлішу й кольоровішу, про що розповіло видання InStyle.

Подіуми довели, що колір сьогодні — не просто деталь, а ключовий акцент образу. І якщо раніше ми обережно додавали «щось яскраве», то тепер саме воно формує стиль. Після хвилі вершкового жовтого та кобальтового блакитного тренди прискорилися, і тепер настав час нових фаворитів.

Королівський фіолетовий — замість еспресо

Насичений, глибокий і трохи драматичний, цей відтінок буквально захопив подіуми. Його активно використовують такі модні доми, як Prada, Balenciaga та Valentino. Фіолетовий має розкішний вигляд як у монохромних образах, так і в аксесуарах. Його вже носять Леді Гага та Джесіка Сімпсон.

Канарковий жовтий — замість вершкового

Це яскравіша та сміливіша версія улюбленого ніжного жовтого. З’явився на подіумах Bottega Veneta та Balenciaga і миттєво став фаворитом сезону. Носити його можна з тональними відтінками чи в поєднанні з червоним або синім.

Томатний червоний — замість глибокого бордо

Цей відтінок — справжній модний «удар», яскравий, соковитий і дуже помітний. Його активно показували Tory Burch і Bottega Veneta. Цікавинка полягає у тому, що його вже називають новим нейтральним. Носіть його зі спокійними базовими речами чи з ніжно-рожевим для балансу.

Апельсиновий — замість бежевого

Свіжий, «сонячний» і дуже літній відтінок. Знову ж таки тренд підтримав Tory Burch. Особливо гарний вигляд він має у відпускних образах на засмаглій шкірі. Можна обрати як монохром, так й акцент, наприклад, взуття.

Бірюзово-синій — замість м’ятного

Цей складний синьо-зелений відтінок — один з головних кольорів року. Його вже активно використовують Zimmermann, Alaïa та Loewe. Можна носити в монохромних образах або з пастельними відтінками, наприклад, шавлії.

Пудрово-рожевий — замість яскравого рожевого

Ніжний, жіночний та універсальний, цей відтінок не здає позицій. Його популярність підтримує естетика ніжної кокетливості, а також покази Sandy Liang. Працює майже з усім, наприклад, сірим, коричневим або червоним.

Чому ми відмовляємося від «старих» кольорів

Тренди змінюються невипадково. Вони відображають настрій часу. Замість темного еспресо, важкого бордо, базового бежевого та яскравого «кричущого» рожевого ми обираємо легкість, енергію та емоцію. Це мода, яка не стримує, а грає.

Необов’язково змінювати все одразу. Почніть з аксесуарів, взуття та одного яскравого елементу в образі. І головне — не бійтеся кольору, бо саме він сьогодні створює «вау»-ефект.

Весна 2026 року — це про сміливість, бажання мати яскравіший вигляд, ніж учора. І якщо раніше ми ховалися за чорним або нейтральною базою, то зараз мода буквально каже: «Дозвольте собі бути помітними». Бо іноді один правильний колір може змінити не лише образ, а й настрій.