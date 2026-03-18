- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 697
- Час на прочитання
- 1 хв
Модні кольори весни: Андре Тан назвав топ-5 відтінків, які зроблять образ розкішним і помітним
Цього сезону весна та літо будуть грати яскравими кольорами. Саме тому дизайнер зібрав найтрендовіші відтінки, які точно зроблять ваш образ неповторним.
Фіолетовий
Цей колір був на всіх показах одразу і він зробить саме ваш образ дуже розкішним і помітним.
Зелений
Оливковий, щавлевий, матча — ці кольори стають чудовою базою для весняного гардероба. Вони легко замінюють один одного і мають чудовий вигляд у тотал луках.
Жовтий або помаранчевий
Цей колір — символ енергії та сонця. Додавайте його у аксесуарах або як акцентні речі.
Нейтральні кольори
Це можуть бути карамель або кемел. Ці кольори створюють спокійний і дорогий вигляд і є основою для всіх стильних образів.
Ніжні пастельні відтінки
До цієї категорії належить усе від пудрово-рожевого до лавандового. Ці кольори додають жіночності та ніжності і є ідеальними для усіх весняно-літніх образів.