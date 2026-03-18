Модні кольори весни: Андре Тан назвав топ-5 відтінків, які зроблять образ розкішним і помітним

© Instagram Андре Тана

Фіолетовий

Цей колір був на всіх показах одразу і він зробить саме ваш образ дуже розкішним і помітним.

Зелений

Оливковий, щавлевий, матча — ці кольори стають чудовою базою для весняного гардероба. Вони легко замінюють один одного і мають чудовий вигляд у тотал луках.

Жовтий або помаранчевий

Цей колір — символ енергії та сонця. Додавайте його у аксесуарах або як акцентні речі.

Нейтральні кольори

Це можуть бути карамель або кемел. Ці кольори створюють спокійний і дорогий вигляд і є основою для всіх стильних образів.

Ніжні пастельні відтінки

До цієї категорії належить усе від пудрово-рожевого до лавандового. Ці кольори додають жіночності та ніжності і є ідеальними для усіх весняно-літніх образів.