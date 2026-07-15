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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Модні літні сумки: Андре Тан назвав 5 моделей, які цього сезону варто обрати

Дизайнер зібрав моделі, які варто додати до ваших літніх образів. За словами Андре тана, тут головне не помилитися, щоб бути у тренді.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Плетена сумка

Вони вже стали літньою класикою, але цього сезону обирайте моделі з незвичайним плетінням, ніби ручної роботи. Також звертайте увагу на сумки з рафії.

Тканинні сумки

Багато хто недооцінює такі сумки, але якщо це яскрава, смугаста або з цікавим принтом модель, то саме вона зробить навіть найпростіший образ особливим.

Сумки-мішечки

Це м’які, жіночні та дуже елегантні моделі.

Прямокутні сумки

Це як маленька чорна сукня. Вони пасують майже до всього і ніколи не будуть здаватися недоречними у образі. Якщо ви не знаєте яку модель купити — така модель майже завжди буде правильним рішенням.

Сумки-кошики

Без таких сумок літо вже не літо. Такі сумки додають образу завжди легкості і літнього бадьорого настрою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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