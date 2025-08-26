Модні осінні кольори 2025: Андре Тан розповів, які відтінки стануть головним трендом сезону

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Інжирний

Цей колір — просто стовідсоткова розкіш у чистому вигляді. Він глибокий, загадковий, з вайбом «дорого і зі смаком». Це просто ідеальний колір для пальт і для тоталуків.

Персиково-карамельний

Це теплий, ніжний і він ідеально пасує до в’язаного одягу і в цьому кольорі точно є щось домашнє і дуже затишне.

Темно-коричневий

Це дуже глибокий базовий і універсальний колір, який личить усім. З ним будь-який образ стає надзвичайно стильним.

Глибокий синій

Цей колір додає глибини і елегантності. Він ідеальний для того щоб мати вигляд справжньої леді, навіть у повсякденних образах.