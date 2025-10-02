- Дата публікації
Модні поєднання кольорів 2025: Андре Тан розповів, які дуети зроблять ваш образ актуальним цієї осені
Дизайнер назвав найактуальніші кольорові поєднання, які будуть задавати тон осінньому стилю 2025 року. Від яскравих акцентів до витончених класичних відтінків — ці комбінації точно варто спробувати.
ЛАЙМОВИЙ + ШОКОЛАДНИЙ
Минулої осені всі носили шоколадні відтінки, а цього року шоколадний вже став універсальною базою. Його навіть називають новим чорним.
Додай трохи лаймового у вигляді деталей — і образ заграє по-новому.
ВИННИЙ + ЧЕРВОНИЙ
Поєднувати схожі відтінки здається ризикованим, але глибокий бордовий разом із приглушеним червоним створюють дуже благородний дует.
Добре працює не тільки з одягом, а й з аксесуарами — сумками, рукавичками чи взуттям.
ПИЛОВО-РОЖЕВИЙ + КОРИЧНЕВИЙ
Це поєднання для тих, хто любить ніжні та водночас витончені образи. Найважче знайти правильний відтінок пилово-рожевого.
Поєднуй його зі світлішими відтінками коричневого, щоб образ не мав занадто темного вигляду.
ГІРЧИЧНИЙ + СІРИЙ
Сірий колір у дуеті з гірчичним розкривається по-новому. Спробуй варіант «гірчичний верх + сірий низ» і отримаєш стильний результат.
Але головне — не переборщи з додатковими кольорами.
ХАКІ + МОЛОЧНИЙ
Хакі — один із головних кольорів цього сезону. Особливо ефектний вигляд він має в парі з молочним.
А якщо додати ще коричневий — образ стане багатшим і складнішим, але водночас спокійним.