Модні поєднання кольорів 2025: Андре Тан розповів, які дуети зроблять ваш образ актуальним цієї осені

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

ЛАЙМОВИЙ + ШОКОЛАДНИЙ

Минулої осені всі носили шоколадні відтінки, а цього року шоколадний вже став універсальною базою. Його навіть називають новим чорним.

Додай трохи лаймового у вигляді деталей — і образ заграє по-новому.

ВИННИЙ + ЧЕРВОНИЙ

Поєднувати схожі відтінки здається ризикованим, але глибокий бордовий разом із приглушеним червоним створюють дуже благородний дует.

Добре працює не тільки з одягом, а й з аксесуарами — сумками, рукавичками чи взуттям.

ПИЛОВО-РОЖЕВИЙ + КОРИЧНЕВИЙ

Це поєднання для тих, хто любить ніжні та водночас витончені образи. Найважче знайти правильний відтінок пилово-рожевого.

Поєднуй його зі світлішими відтінками коричневого, щоб образ не мав занадто темного вигляду.

ГІРЧИЧНИЙ + СІРИЙ

Сірий колір у дуеті з гірчичним розкривається по-новому. Спробуй варіант «гірчичний верх + сірий низ» і отримаєш стильний результат.

Але головне — не переборщи з додатковими кольорами.

ХАКІ + МОЛОЧНИЙ

Хакі — один із головних кольорів цього сезону. Особливо ефектний вигляд він має в парі з молочним.

А якщо додати ще коричневий — образ стане багатшим і складнішим, але водночас спокійним.