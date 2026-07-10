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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Модні поєднання кольорів: Андре Тан назвав топ-4 формули, які роблять образ дорожчим без зусиль

Дизайнер назвав поєднання кольорів, які цього літа матимуть максимально дорогий і стильний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Молочний + бургунді + оливковий

Елегантна база, яка вже сама по собі має дорогий вигляд. Але саме бургунді додає глибини й характеру. Образ стає не просто «ніжний», а по-справжньому статусний і з акцентом.

Блакитний + айворі + таут

М’яке, повітряне поєднання, яке має легкий і дорогий вигляд водночас. Додавання кольору таут робить образ більш зібраним, «дорослим».

Темно-синій + білий + карамель

Класика, яка завжди працює. Але карамельний акцент прибирає холодність і додає теплого люксу. Це тихий дорогий стиль без зайвих деталей.

Total black + червоний акцент

Чорний — це базовий колір про силу й елегантність. Але червоний акцент миттєво піднімає образ до рівня high fashion і робить його більш виразним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
164
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