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- Школа стилю
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Модні поєднання кольорів: Андре Тан назвав топ-4 формули, які роблять образ дорожчим без зусиль
Дизайнер назвав поєднання кольорів, які цього літа матимуть максимально дорогий і стильний вигляд.
Молочний + бургунді + оливковий
Елегантна база, яка вже сама по собі має дорогий вигляд. Але саме бургунді додає глибини й характеру. Образ стає не просто «ніжний», а по-справжньому статусний і з акцентом.
Блакитний + айворі + таут
М’яке, повітряне поєднання, яке має легкий і дорогий вигляд водночас. Додавання кольору таут робить образ більш зібраним, «дорослим».
Темно-синій + білий + карамель
Класика, яка завжди працює. Але карамельний акцент прибирає холодність і додає теплого люксу. Це тихий дорогий стиль без зайвих деталей.
Total black + червоний акцент
Чорний — це базовий колір про силу й елегантність. Але червоний акцент миттєво піднімає образ до рівня high fashion і робить його більш виразним.