Модні ремені: Андре Тан розповів, який обрати для сукні, джинсів і тренча
Ремінь — це важливий аксесуар у гардеробі, який додасть завершеності образу, підкреслить талію та навіть може стати акцентом луку. Як правильно обирати і носити цей предмет гардеробу, розповів дизайнер та модний експерт.
Тонкий ремінь
Це ідеальний аксесуар для спідниці та сукні, а також чудово підійде для офісних образів або під жакет. Це класика, яка завжди підкреслить вашу витонченість та талію.
Ремінь середньої ширини
Це ідеальний вибір для джинсів, штанів та весняних тренчів. Такий ремінь буде універсальним варіантом, який додасть завершеності будь-якому образу.
Товстий ремінь
Йдеться про ремінь завширшки понад 5 сантиметрів. Такий аксесуар варто носити під оверсайз сукні або в комбінації із сорочками і штанами. Такі ремені завжди підходять дівчатам маленького зросту.