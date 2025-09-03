- Дата публікації
Модні спідниці для осені 2025 року: добірка ідей
Осінь — це ідеальний час для модних експериментів, адже погода дозволяє поєднувати легкі речі з теплими, комбінувати фактури та грати з кольорами.
Коли ви одягаєте спідницю, можна легко створити як жіночний, так і зухваліший образ. А головне — саме цей елемент гардероба цьогоріч стає ключовим акцентом осіннього стилю. Видання Real Simple визначило 7 головних трендів, які будуть скрізь у 2025-му. І що цікаво, натхненням для дизайнерів знову стали 90-ті, але у сучасній інтерпретації.
А-силует
А-силует — це універсальна класика. Спідниця вузька у талії та поступово розширюється донизу, утворює форму літери «А». Вона пасує практично всім фігурам, адже візуально підкреслює талію та приховує стегна.
Для офісу: носіть із блузкою та туфлями на підборах.
Для прогулянки: поєднуй із кедами й oversize-светром.
У моді — монохромні варіанти (чорний, беж, глибокий синій), а також класична клітинка.
Плісироване міді
Плісирування завжди асоціюється з легкістю та динамікою. У цьому сезоні актуальні плісировані міді у глибоких відтінках: смарагдовому, теракотовому, бордовому.
Універсальний варіант для офісу — плісирована спідниця та жакет.
Для вечірнього виходу — поєднайте з шовковим топом та човниками.
Фішка осені 2025: поєднання плісирування з тканинами металіками та градієнтними відтінками.
Мереживна спідниця-комбінація
Спідниці, які нагадують спідню білизну, у тренді вже кілька сезонів поспіль. У 2025 році вони виходять на новий рівень — довжина міді, мінімалістичні силуети, делікатне мереживне оброблення.
Для денного образу: носіть із грубим трикотажем та черевиками.
Для вечора: поєднуйте з атласним топом і босоніжками на підборах.
Максі олівець
Спідниця-олівець у подовженому варіанті — необхідність цієї осені. Вона має стриманий, але водночас надзвичайно елегантний вигляд.
З високими чоботами створює ідеальний осінній look.
Добре комбінується з оверсайз піджаком для модної багатошаровості.
Варто звернути увагу на тканини: твід, щільний трикотаж, костюмна шерсть.
Денім
Джинсові спідниці — класика, яка завжди повертається. У 2025-му вони стають різноманітнішими, від міні до довгих моделей із розрізом спереду.
Наймодніший варіант: довга джинсова спідниця з високою талією та ґудзиками по центру.
Ідеальна пара: светр і високі чоботи чи джинсова сорочка для total denim look.
Шкіряна спідниця
Шкіра знову у тренді, такі спідниці мають стильний та водночас практичний вигляд.
Чорна спідниця зі шкіри та біла сорочка — це безпрограшний варіант.
Для вечора — виберіть насичені кольори: винний, хакі чи темно-синій.
Міні у дусі 90-х
Мініспідниці повертають нас у часи гранжу та бунтарської моди. Це найзухваліший тренд осені.
У теплу погоду носіть із футболкою та грубими черевиками.
Узимку — з колготами, оверсайз піджаком і високими чоботами.
Актуальні кольори та фактури цієї осені
Глибокий смарагд, шоколад, карамель, насичений бордо.
Металіки та тканини з блиском.
Класичні принти, наприклад, клітинка, смужка, анімалістика.
Восени 2025 року мода дарує жінкам свободу вибору, від жіночних міді до зухвалих міні. Головне — обрати фасон, який відповідає вашому настрою та стилю життя. Спідниця може бути і акцентом образу, і базовою річчю, яка поєднується з будь-чим.