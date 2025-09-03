Модні спідниці для осені 2025 року: добірка ідей

Осіння спідниця / © Getty Images

Коли ви одягаєте спідницю, можна легко створити як жіночний, так і зухваліший образ. А головне — саме цей елемент гардероба цьогоріч стає ключовим акцентом осіннього стилю. Видання Real Simple визначило 7 головних трендів, які будуть скрізь у 2025-му. І що цікаво, натхненням для дизайнерів знову стали 90-ті, але у сучасній інтерпретації.

А-силует

А-силует — це універсальна класика. Спідниця вузька у талії та поступово розширюється донизу, утворює форму літери «А». Вона пасує практично всім фігурам, адже візуально підкреслює талію та приховує стегна.

Для офісу: носіть із блузкою та туфлями на підборах.

Для прогулянки: поєднуй із кедами й oversize-светром.

У моді — монохромні варіанти (чорний, беж, глибокий синій), а також класична клітинка.

Плісироване міді

Плісирування завжди асоціюється з легкістю та динамікою. У цьому сезоні актуальні плісировані міді у глибоких відтінках: смарагдовому, теракотовому, бордовому.

Універсальний варіант для офісу — плісирована спідниця та жакет.

Для вечірнього виходу — поєднайте з шовковим топом та човниками.

Фішка осені 2025: поєднання плісирування з тканинами металіками та градієнтними відтінками.

Мереживна спідниця-комбінація

Спідниці, які нагадують спідню білизну, у тренді вже кілька сезонів поспіль. У 2025 році вони виходять на новий рівень — довжина міді, мінімалістичні силуети, делікатне мереживне оброблення.

Для денного образу: носіть із грубим трикотажем та черевиками.

Для вечора: поєднуйте з атласним топом і босоніжками на підборах.

Максі олівець

Спідниця-олівець у подовженому варіанті — необхідність цієї осені. Вона має стриманий, але водночас надзвичайно елегантний вигляд.

З високими чоботами створює ідеальний осінній look.

Добре комбінується з оверсайз піджаком для модної багатошаровості.

Варто звернути увагу на тканини: твід, щільний трикотаж, костюмна шерсть.

Денім

Джинсові спідниці — класика, яка завжди повертається. У 2025-му вони стають різноманітнішими, від міні до довгих моделей із розрізом спереду.

Наймодніший варіант: довга джинсова спідниця з високою талією та ґудзиками по центру.

Ідеальна пара: светр і високі чоботи чи джинсова сорочка для total denim look.

Шкіряна спідниця

Шкіра знову у тренді, такі спідниці мають стильний та водночас практичний вигляд.

Чорна спідниця зі шкіри та біла сорочка — це безпрограшний варіант.

Для вечора — виберіть насичені кольори: винний, хакі чи темно-синій.

Міні у дусі 90-х

Мініспідниці повертають нас у часи гранжу та бунтарської моди. Це найзухваліший тренд осені.

У теплу погоду носіть із футболкою та грубими черевиками.

Узимку — з колготами, оверсайз піджаком і високими чоботами.

Актуальні кольори та фактури цієї осені

Глибокий смарагд, шоколад, карамель, насичений бордо.

Металіки та тканини з блиском.

Класичні принти, наприклад, клітинка, смужка, анімалістика.

Восени 2025 року мода дарує жінкам свободу вибору, від жіночних міді до зухвалих міні. Головне — обрати фасон, який відповідає вашому настрою та стилю життя. Спідниця може бути і акцентом образу, і базовою річчю, яка поєднується з будь-чим.