ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
3 хв

Модні спідниці для осені 2025 року: добірка ідей

Осінь — це ідеальний час для модних експериментів, адже погода дозволяє поєднувати легкі речі з теплими, комбінувати фактури та грати з кольорами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Осіння спідниця

Осіння спідниця / © Getty Images

Коли ви одягаєте спідницю, можна легко створити як жіночний, так і зухваліший образ. А головне — саме цей елемент гардероба цьогоріч стає ключовим акцентом осіннього стилю. Видання Real Simple визначило 7 головних трендів, які будуть скрізь у 2025-му. І що цікаво, натхненням для дизайнерів знову стали 90-ті, але у сучасній інтерпретації.

А-силует

А-силует — це універсальна класика. Спідниця вузька у талії та поступово розширюється донизу, утворює форму літери «А». Вона пасує практично всім фігурам, адже візуально підкреслює талію та приховує стегна.

  • Для офісу: носіть із блузкою та туфлями на підборах.

  • Для прогулянки: поєднуй із кедами й oversize-светром.

У моді — монохромні варіанти (чорний, беж, глибокий синій), а також класична клітинка.

Плісироване міді

Плісирування завжди асоціюється з легкістю та динамікою. У цьому сезоні актуальні плісировані міді у глибоких відтінках: смарагдовому, теракотовому, бордовому.

  • Універсальний варіант для офісу — плісирована спідниця та жакет.

  • Для вечірнього виходу — поєднайте з шовковим топом та човниками.

Фішка осені 2025: поєднання плісирування з тканинами металіками та градієнтними відтінками.

Мереживна спідниця-комбінація

Спідниці, які нагадують спідню білизну, у тренді вже кілька сезонів поспіль. У 2025 році вони виходять на новий рівень — довжина міді, мінімалістичні силуети, делікатне мереживне оброблення.

  • Для денного образу: носіть із грубим трикотажем та черевиками.

  • Для вечора: поєднуйте з атласним топом і босоніжками на підборах.

Максі олівець

Спідниця-олівець у подовженому варіанті — необхідність цієї осені. Вона має стриманий, але водночас надзвичайно елегантний вигляд.

  • З високими чоботами створює ідеальний осінній look.

  • Добре комбінується з оверсайз піджаком для модної багатошаровості.
    Варто звернути увагу на тканини: твід, щільний трикотаж, костюмна шерсть.

Денім

Джинсові спідниці — класика, яка завжди повертається. У 2025-му вони стають різноманітнішими, від міні до довгих моделей із розрізом спереду.

  • Наймодніший варіант: довга джинсова спідниця з високою талією та ґудзиками по центру.

  • Ідеальна пара: светр і високі чоботи чи джинсова сорочка для total denim look.

Шкіряна спідниця

Шкіра знову у тренді, такі спідниці мають стильний та водночас практичний вигляд.

  • Чорна спідниця зі шкіри та біла сорочка — це безпрограшний варіант.

  • Для вечора — виберіть насичені кольори: винний, хакі чи темно-синій.

Міні у дусі 90-х

Мініспідниці повертають нас у часи гранжу та бунтарської моди. Це найзухваліший тренд осені.

  • У теплу погоду носіть із футболкою та грубими черевиками.

  • Узимку — з колготами, оверсайз піджаком і високими чоботами.

Актуальні кольори та фактури цієї осені

  • Глибокий смарагд, шоколад, карамель, насичений бордо.

  • Металіки та тканини з блиском.

  • Класичні принти, наприклад, клітинка, смужка, анімалістика.

Восени 2025 року мода дарує жінкам свободу вибору, від жіночних міді до зухвалих міні. Головне — обрати фасон, який відповідає вашому настрою та стилю життя. Спідниця може бути і акцентом образу, і базовою річчю, яка поєднується з будь-чим.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie