Модні светри на зиму 2025-2026: Андре Тан назвав головні хіти

Андре Тан

Пухнасті светри

Цей тренд зараз на піку популярності. Светри з довгим ворсом додадуть вам затишку і фактури та ідеально підходять до джинсів і спідниць.

Светри з принтом аргайл

Такі светри ідеально поєднуються як зі штанами, так і з джинсами. Також такий светр матиме чудовий вигляд із мініспідницею.

Светри незвичайного крою

Це речі з оригінальними рукавами або елементом. Такі светри завжди дуже стильні і додають унікальності образу.

Червоний светр

Це може бути модель будь-якого червоного відтінку. Це наймодніша і найтрендовіша модель зими, тому такий светр точно має бути у вашому гардеробі.