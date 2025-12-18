- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 1 хв
Модні светри на зиму 2025-2026: Андре Тан назвав головні хіти
Зима вже в самому розпалі, тож дизайнер назвав найстильніші светри, які зроблять ваш зимовий образ неперевершеним.
Пухнасті светри
Цей тренд зараз на піку популярності. Светри з довгим ворсом додадуть вам затишку і фактури та ідеально підходять до джинсів і спідниць.
Светри з принтом аргайл
Такі светри ідеально поєднуються як зі штанами, так і з джинсами. Також такий светр матиме чудовий вигляд із мініспідницею.
Светри незвичайного крою
Це речі з оригінальними рукавами або елементом. Такі светри завжди дуже стильні і додають унікальності образу.
Червоний светр
Це може бути модель будь-якого червоного відтінку. Це наймодніша і найтрендовіша модель зими, тому такий светр точно має бути у вашому гардеробі.