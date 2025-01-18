Модні тренди 2025 року: Андре Тан назвав речі, на які варто звернути увагу

Цей рік обіцяє бути дуже багатим на тренди, отож продовжуємо їх відкривати.

У своєму новому відео дизайнер назвав найяскравіші тренди у одязі, які сподобаються тим, хто готовий виділятися у натовпі.

Анімалістичні принти - цей тренд перейшов з нами у новий 2025 рік, тому можете сміливо залишати у своєму гардеробі улюблені леопардові спіднички, шуби і тому подібне. Однак під час стилізації речей з таким принтом варто тримати баланс.

Жіночі максі та мініспідниці. Кортку спідницю варто одягати з високими чоботами. Довга ж спідниця допоможе підкреслити талію. Міді будуть вже не актуальні 2025 року.

Колготки з візерунками - це аксесуар, який буде дуже популярним цього року. Можливо це річ не на кожен день, але вони будуть мати чудовий вигляд з короткими спідницями та хутряними шубами.

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