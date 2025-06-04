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- Школа стилю
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Модні тренди літа 2025, яких треба уникати: Андре Тан назвав те, що може зіпсувати ваш лук
Андре Тан поділився новими модними порадами. Цього разу дизайнер назвав тренди, який треба уникати влітку 2025 року, щоб мати стильний та елегантний вигляд.
Тотальна прозорість
Так, легкість це про літо, але коли видно усе — це вже зовсім не естетика. Краще обирати напівпрозорі елементи або поєднуй з базовими топами чи боді.
Блискучі тканини
Сатин, лелітки, металік — все це класно, але не під палюче сонце і точно не зранку. Залишайте блиск на вечір, а вдень обирай тільки матові і м’які фактури.
Ультракороткі речі
Занадто короткі шорти чи спідниці — це завжди ризик переборщити. Якщо кожен рух на контролі, то навряд чи це твій ідеальний лук. Краще обирати середню довжину.
Надмірний декор
Речі з великою кількістю воланів, стразів, вирізів і бантиків можуть перевантажити образ. Краще робити один акцент і це допоможе мати стильний та елегантний вигляд.