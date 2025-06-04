Модні тренди літа 2025, яких треба уникати: Андре Тан назвав те, що може зіпсувати ваш лук

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Реклама

Тотальна прозорість

Так, легкість це про літо, але коли видно усе — це вже зовсім не естетика. Краще обирати напівпрозорі елементи або поєднуй з базовими топами чи боді.

Блискучі тканини

Сатин, лелітки, металік — все це класно, але не під палюче сонце і точно не зранку. Залишайте блиск на вечір, а вдень обирай тільки матові і м’які фактури.

Ультракороткі речі

Занадто короткі шорти чи спідниці — це завжди ризик переборщити. Якщо кожен рух на контролі, то навряд чи це твій ідеальний лук. Краще обирати середню довжину.

Реклама

Надмірний декор

Речі з великою кількістю воланів, стразів, вирізів і бантиків можуть перевантажити образ. Краще робити один акцент і це допоможе мати стильний та елегантний вигляд.