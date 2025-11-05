- Дата публікації
Школа стилю
- Школа стилю
Модні жіночі пальта 2025: Андре Тан назвав головні тренди сезону, які варто спробувати цього року
Пальто здатне зробити образ особливим — додати впевненості, жіночності або трохи тієї самої «паризької недбалості». Тож обирайте його ретельно, а поради від дизайнера у цьому допоможуть.
Пальто-кейп
Пальто з «вбудованим» шарфом. Це частина конструкції виробу — палантин — пришитий і його можна обертати навколо шиї як завгодно. Ця деталь допоможе створювати елегантний і витончений силует.
Пальто без застібки
Тримається таке пальто лише на ремені чи поясі. Така модель може трошки нагадувати фасон хатата. Таке пальто буде створювати відчуття комфорту і легкої недбалості.
Пальто А-силуету
Таке пальто дуже жіночне і воно красиво підкреслює талію. Така модель пальта має дуже елегантний вигляд.
Кейп-пончо
Це не найпрактичніша річ, але воно дуже розкішне. Таке пальто не на щодень — це варіант для особливих виходів.
Пальто з анімалістичним принтом
Це сміливий вибір для яскравих жінок. Подібне пальто може бути повністю леопардовим, або в ньому можуть бути лише акценти з таким принтом, наприклад, комір.
Пальто-жакет
Це лаконічне, стримане і дуже модне пальто. Воно може бути укороченим чи довгим, але завжди має актуальний вигляд.
Максіпальто оверсайз
Воно об’ємне, затишне і чудово буде поєднуватися з різними речами: светрами, сукнями, товстими джемперами. Таке пальто — ідеальний варіант на холодну погоду.