Модні жіночі пальта 2025: Андре Тан назвав головні тренди сезону, які варто спробувати цього року

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Пальто-кейп

Пальто з «вбудованим» шарфом. Це частина конструкції виробу — палантин — пришитий і його можна обертати навколо шиї як завгодно. Ця деталь допоможе створювати елегантний і витончений силует.

Пальто без застібки

Тримається таке пальто лише на ремені чи поясі. Така модель може трошки нагадувати фасон хатата. Таке пальто буде створювати відчуття комфорту і легкої недбалості.

Пальто А-силуету

Таке пальто дуже жіночне і воно красиво підкреслює талію. Така модель пальта має дуже елегантний вигляд.

Кейп-пончо

Це не найпрактичніша річ, але воно дуже розкішне. Таке пальто не на щодень — це варіант для особливих виходів.

Пальто з анімалістичним принтом

Це сміливий вибір для яскравих жінок. Подібне пальто може бути повністю леопардовим, або в ньому можуть бути лише акценти з таким принтом, наприклад, комір.

Пальто-жакет

Це лаконічне, стримане і дуже модне пальто. Воно може бути укороченим чи довгим, але завжди має актуальний вигляд.

Максіпальто оверсайз

Воно об’ємне, затишне і чудово буде поєднуватися з різними речами: светрами, сукнями, товстими джемперами. Таке пальто — ідеальний варіант на холодну погоду.