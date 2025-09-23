- Дата публікації
Модні жіночі штани на осінь 2025: Андре Тан назвав пять фасонів, на які варто звернути увагу
Осінь — чудовий час, бо саме зараз можна експериментувати зі штанами й образами.Саме тому дизайнер Андре Тан зібрав моделі штанів, які реально «працюють» і роблять лук цілісним.
Шкіряні штани
Це просто Must Have — вони додають образу зухвалості і мають дуже дорогий вигляд. Поєднувати такі штани варто з об’ємними светрами з класичними жакетами.
Штани з високою талією
Це модно та дуже практично, адже такі штани видовжують ноги і роблять акцент на талії, завдяки чому вона стає виразнішою. Обирай чорні або пастельні відтінки для універсальності.
Джоггери
Для тих хто любить комфорт і стиль — джоггери — це ідеальний вибір. Багато хто не дуже любить таку модель штанів, однак вони стильні. Обирати варто моделі з м’якої тканини та поєднуйте з худі чи об’ємними светрами.
Штани-кльош
Цей стиль повертається і стає популярним. Така модель штанів надає жіночності і легкості образу отож обирайте саме їх але з високим посадженням для додаткової витонченості.
Класичні темно-сині штани
Це класична модель штанів, яка підходить до всього. Вони мають елегантний вигляд і завжди у тренді.