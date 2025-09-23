Модні жіночі штани на осінь 2025: Андре Тан назвав пять фасонів, на які варто звернути увагу

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Шкіряні штани

Це просто Must Have — вони додають образу зухвалості і мають дуже дорогий вигляд. Поєднувати такі штани варто з об’ємними светрами з класичними жакетами.

Штани з високою талією

Це модно та дуже практично, адже такі штани видовжують ноги і роблять акцент на талії, завдяки чому вона стає виразнішою. Обирай чорні або пастельні відтінки для універсальності.

Джоггери

Для тих хто любить комфорт і стиль — джоггери — це ідеальний вибір. Багато хто не дуже любить таку модель штанів, однак вони стильні. Обирати варто моделі з м’якої тканини та поєднуйте з худі чи об’ємними светрами.

Штани-кльош

Цей стиль повертається і стає популярним. Така модель штанів надає жіночності і легкості образу отож обирайте саме їх але з високим посадженням для додаткової витонченості.

Класичні темно-сині штани

Це класична модель штанів, яка підходить до всього. Вони мають елегантний вигляд і завжди у тренді.