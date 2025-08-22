Модний експеримент: блогерка перевірила культові туфлі Керрі Бредшоу із "Сексу і міста" на зручність

Блогерка з Нью-Йорка Сара Белль

Від 1998 року, коли серіал «Секс і місто» вийшов на екрани, всі були в захваті від колекції взуття головної героїні. За роки знімань багато моделей туфель, які носила Керрі Бредшоу, стали культовими, як, наприклад, модель від Manolo Blahnik. Але була ще одна пара, яка з’являлася в цьому популярному серіалі дуже часто — Dior Gladiators.

Блогерка з Нью-Йорка Сара Белль знайшла такі самі туфлі, як носила Сара Джессіка Паркер у серіалі, і вирішила їх протестувати. Висота підборів у цій моделі 12,5 сантиметра, а платформи — 2 сантиметри.

«Я давно хотіла купити їх просто тому що не вірила, що зможу ходити в них. І я подумала, що було б кумедно перевірити це, тому що вона носить їх так, як ніби це кросівки», — каже дівчина у відео.

Після тестування Сара Белль дійшла висновку, що попри висоту підборів, ці туфлі досить зручні.

Туфлі з’являлися в оригінальному серіалі «Секс і місто», фільмах-продовженнях і в серіалі «І просто так…».

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Також саме таку пару взуття акторка носила в поєднанні з розкішною весільною сукнею Vivienne Westwood.