Школа стилю
152
2 хв

Модний весняний гардероб — як мати стильний вигляд за +16 …+21°C

Весна — той самий модний сезон, коли вранці прохолодно, вдень тепло, а ввечері знову хочеться закутатися у щось затишне. Але саме ця «непередбачуваність» робить стиль цікавішим.

Станіслава Бондаренко
Модний весняний гардероб / © Associated Press

Температура +16…+21°C — справжній модний виклик. Сонце світить, але вітер може зіпсувати настрій, а ранки та вечори все ще прохолодні. Саме тому ключ до ідеального весняного образу — багатошаровість.

Про це розповіло видання Woman&Home Це не лише практично, а й дає простір для експериментів, адже можна міксувати базові речі з трендовими, грати з кольорами, текстурами та силуетами.

Мідісукня

Весна — час змінити теплі трикотажні сукні на легші міді. Ідеально з довгим рукавом або в поєднанні з базовою футболкою чи тонким светром. Додайте:

  • шкіряний або джинсовий жакет для легкого настрою

  • тренч — для елегантнішого вигляду

  • кросівки чи чоботи — залежно від температури

Комплект-двійка

Готові комплекти, наприклад, жакет і штани чи топ і спідниця, знімають головне питання: «Чи поєднується це між собою?» Обирайте:

  • м’які тканини

  • нейтральні кольори

  • розслаблені силуети

Це водночас має дорогий і невимушений вигляд.

Комбінезон

Комбінезон — справжній рятівник, особливо з джинсової чи щільної тканини, яка замінює легку куртку. Порада:

  • обирайте укорочений жакет, якщо потрібен додатковий шар

  • грайте з аксесуарами для акцентів

Спідниця і блуза

Цей дует повертається з новою енергією завдяки трендам 70-х і 90-х. Актуальні варіанти:

  • джинсова спідниця і легка сорочка

  • яскрава чи анімалістична спідниця і базова блуза

  • спідниця-олівець для вишуканішого образу

Головне — баланс, якщо низ яскравий, верх має бути стриманим.

Піджак

Піджак давно вийшов за межі офісу. Його носять із сукнями, джинсами та футболками. Спробуйте:

  • пастельні відтінки

  • збільшені силуети

  • класичний двобортний варіант

Штани і топ

Цього сезону акцент — на широкі або прямі штани. Поєднуйте їх із:

  • базовими футболками

  • блузами

  • легкими кардиганами

Образ матиме зібраніший вигляд, але без зайвої суворості.

Джинси

Безпрограшний варіант. Широкі, прямі чи навіть balloon джинси — обирайте форму, яка вам пасує. Додайте:

  • білу футболку чи смугастий топ

  • тренч — для завершеного образу

Головні правила

  • Шари — це база: футболка, сорочка та жакет.

  • Верхній одяг має значення: тренч, шкіряна куртка або парка.

  • Будьте готові до змін погоди: весна любить сюрпризи.

Весняні кольори

Весна — це відхід від темних відтінків і додавання кольору. У тренді:

  • пастель (особливо ніжно-жовтий)

  • яскравий червоний

  • пудрово-рожевий

  • сіро-блакитні відтінки

  • класичні нейтралі

Головне правило — обирати ті кольори, які пасують саме вам.

Весна — це не ідеальні образи, а вміння адаптуватися. Легкі шари, базові речі та кілька акцентів — і ваш гардероб працюватиме на вас. І не поспішайте повністю переходити на літні речі, це останній шанс вигуляти улюблені джинси, тренчі та легкі светри.

