- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 2 хв
Модний весняний гардероб — як мати стильний вигляд за +16 …+21°C
Весна — той самий модний сезон, коли вранці прохолодно, вдень тепло, а ввечері знову хочеться закутатися у щось затишне. Але саме ця «непередбачуваність» робить стиль цікавішим.
Температура +16…+21°C — справжній модний виклик. Сонце світить, але вітер може зіпсувати настрій, а ранки та вечори все ще прохолодні. Саме тому ключ до ідеального весняного образу — багатошаровість.
Про це розповіло видання Woman&Home Це не лише практично, а й дає простір для експериментів, адже можна міксувати базові речі з трендовими, грати з кольорами, текстурами та силуетами.
Мідісукня
Весна — час змінити теплі трикотажні сукні на легші міді. Ідеально з довгим рукавом або в поєднанні з базовою футболкою чи тонким светром. Додайте:
шкіряний або джинсовий жакет для легкого настрою
тренч — для елегантнішого вигляду
кросівки чи чоботи — залежно від температури
Комплект-двійка
Готові комплекти, наприклад, жакет і штани чи топ і спідниця, знімають головне питання: «Чи поєднується це між собою?» Обирайте:
м’які тканини
нейтральні кольори
розслаблені силуети
Це водночас має дорогий і невимушений вигляд.
Комбінезон
Комбінезон — справжній рятівник, особливо з джинсової чи щільної тканини, яка замінює легку куртку. Порада:
обирайте укорочений жакет, якщо потрібен додатковий шар
грайте з аксесуарами для акцентів
Спідниця і блуза
Цей дует повертається з новою енергією завдяки трендам 70-х і 90-х. Актуальні варіанти:
джинсова спідниця і легка сорочка
яскрава чи анімалістична спідниця і базова блуза
спідниця-олівець для вишуканішого образу
Головне — баланс, якщо низ яскравий, верх має бути стриманим.
Піджак
Піджак давно вийшов за межі офісу. Його носять із сукнями, джинсами та футболками. Спробуйте:
пастельні відтінки
збільшені силуети
класичний двобортний варіант
Штани і топ
Цього сезону акцент — на широкі або прямі штани. Поєднуйте їх із:
базовими футболками
блузами
легкими кардиганами
Образ матиме зібраніший вигляд, але без зайвої суворості.
Джинси
Безпрограшний варіант. Широкі, прямі чи навіть balloon джинси — обирайте форму, яка вам пасує. Додайте:
білу футболку чи смугастий топ
тренч — для завершеного образу
Головні правила
Шари — це база: футболка, сорочка та жакет.
Верхній одяг має значення: тренч, шкіряна куртка або парка.
Будьте готові до змін погоди: весна любить сюрпризи.
Весняні кольори
Весна — це відхід від темних відтінків і додавання кольору. У тренді:
пастель (особливо ніжно-жовтий)
яскравий червоний
пудрово-рожевий
сіро-блакитні відтінки
класичні нейтралі
Головне правило — обирати ті кольори, які пасують саме вам.
Весна — це не ідеальні образи, а вміння адаптуватися. Легкі шари, базові речі та кілька акцентів — і ваш гардероб працюватиме на вас. І не поспішайте повністю переходити на літні речі, це останній шанс вигуляти улюблені джинси, тренчі та легкі светри.