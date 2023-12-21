Мюлі з квадратним мисом та топсайдери: 6 пар взуття, що вийде з моди 2024 року

Звичайно, носити ми можемо, те, що нам подобається, і що є в нашій шафі, проте, модні експерти все ж таки назвали моделі, які не будуть користуватися популярністю в новому році.
Згідно з думкою модних стилістів, якою вони поділилися з виданням Business Insider, відкласти на безрік варто шість пар літнього взуття, яке вже вважатиметься не модним.
Армійські чоботи
Протягом декількох сезонів такі брутальні черевики користувалися популярністю і поєднувалися з різними вбраннями: спідницями, легкими сукнями і кюлотами. Однак стилістка Еббі Янг рекомендує замість цієї моделі розглянути варіанти з гострим носком та на блискавці. А ось армійська модель поки що йде на другий план.
"Татусеві" кросівки
Іноді подібні моделі, стилістика яких була навіяна взуттям 80-х і 90-х, мали досить дивний дизайн, але все ж таки залишалися популярними серед модників через свою брутальність і масивність. 2024 куку ж масивне взуття залишає п'єдестал першості і перевагу надають олдскульним стилям пласких, тонких і гладких кросівок.
Туфлі-топсайдери
Ця зручна пара взуття також продавалася в абсолютно різних дизайнах і забарвленнях, проте все ж таки теж піде чекати кращих часів. Тепер вони поступляться місцем традиційним лоферам.
Ляпанці
Це одне з найпопулярніших видів літнього взуття, але все ж воно не буде модним 2024 року. Ляпанці рекомендується замінити більш елегантними та універсальними мюлями, які будуть мати гарний вигляд з розкльошеними штанами та кюлотами.
Плетені сандалі
Взуття з плетіннями, як шкіряним, так і солом'яним, користувалося популярністю через свою зручність, проте в новому році віщується грандіозний камбек балеток і, відповідно, плетені сандалії рекомендують замінити ними. Так, за словами стилістки Маргарет Стоун, образи будуть вишуканішими та класичними.
Квадратний мис
Така модель взуття була символом 2021-го, під час піку популярності мюлей Bottega Veneta. А ось 2024 року стилісти рекомендували зупинити свій вибір на загостреному або закругленому миску, який матиме сучасніший вигляд.
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