Мюлі з квадратним мисом та топсайдери: 6 пар взуття, що вийде з моди 2024 року

Звичайно, носити ми можемо, те, що нам подобається, і що є в нашій шафі, проте, модні експерти все ж таки назвали моделі, які не будуть користуватися популярністю в новому році.

Згідно з думкою модних стилістів, якою вони поділилися з виданням Business Insider, відкласти на безрік варто шість пар літнього взуття, яке вже вважатиметься не модним.

Армійські чоботи

Протягом декількох сезонів такі брутальні черевики користувалися популярністю і поєднувалися з різними вбраннями: спідницями, легкими сукнями і кюлотами. Однак стилістка Еббі Янг рекомендує замість цієї моделі розглянути варіанти з гострим носком та на блискавці. А ось армійська модель поки що йде на другий план.

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"Татусеві" кросівки

Іноді подібні моделі, стилістика яких була навіяна взуттям 80-х і 90-х, мали досить дивний дизайн, але все ж таки залишалися популярними серед модників через свою брутальність і масивність. 2024 куку ж масивне взуття залишає п'єдестал першості і перевагу надають олдскульним стилям пласких, тонких і гладких кросівок.

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Туфлі-топсайдери

Ця зручна пара взуття також продавалася в абсолютно різних дизайнах і забарвленнях, проте все ж таки теж піде чекати кращих часів. Тепер вони поступляться місцем традиційним лоферам.

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Ляпанці

Це одне з найпопулярніших видів літнього взуття, але все ж воно не буде модним 2024 року. Ляпанці рекомендується замінити більш елегантними та універсальними мюлями, які будуть мати гарний вигляд з розкльошеними штанами та кюлотами.

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Плетені сандалі

Взуття з плетіннями, як шкіряним, так і солом'яним, користувалося популярністю через свою зручність, проте в новому році віщується грандіозний камбек балеток і, відповідно, плетені сандалії рекомендують замінити ними. Так, за словами стилістки Маргарет Стоун, образи будуть вишуканішими та класичними.

Фото: Getty Images

Квадратний мис

Така модель взуття була символом 2021-го, під час піку популярності мюлей Bottega Veneta. А ось 2024 року стилісти рекомендували зупинити свій вибір на загостреному або закругленому миску, який матиме сучасніший вигляд.

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