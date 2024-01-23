Надихнулися дизайнеркою: бренд Schiaparelli відтворив у новій колекції особливу сукню

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ кутюрної колекції весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli. Бренд уже традиційно відкрив цей захід, а креативним директором виступив дизайнер Деніел Розберрі, який очолює бренд від 2019 року.

Цього разу дизайнер надихався під час створення колекції технологіями, Марсом, ретро та своїм дитинством у Техасі. Але також він не забув про спадщину самої засновниці бренду — Ельзи Скіапареллі. У колекції знову простежуються коди, які вона колись вигадала і які стали візитівкою бренду: замкові щілини, сюрреалізм, золото, анатомічні аксесуари.

Але одне із вбрань колекції, створеної Розберрі, привернуло особливу увагу, адже воно було відсиланням до образу сомої Ельзи. Це була чорна сукня досить скромна, порівняно з іншими вбраннями колекції. Зроблено вона була з блискучого чорного вінілу, доповненого білим коміром, в'язаним гачком із контрастної шовкової нитки. Доповнювала комір брошка із кристалів Сваровські. Вбрання відкривало показ.

Показ колекції Haute Couture весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli / Фото: Associated Press

Схожий образ носила 1940 року сама Ельза Скіапареллі. Її сукня була з оксамиту з в'язаним коміром. На фото модельєрка зображена у цій сукні, а також світлому тюрбані, в'язаних манжетах та мереживних світлих колготках.

Ельза Скіапареллі / Фото: Getty Images

Подібний прийом Розбері робить не вперше. У ранній колекції дизайнер відтворив культову вишивку, придуману ще Ельзою Скіапареллі для колекції осінь-зима 1938, яка називалася Zodiac ("Зодіак").

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