Школа стилю
45
Надихаються старими дизайнами: бренд McQueen знову випустив чоботи, які носила Кейт Мосс у нульових

Чоботи з м’якою халявою є одними з найгарячіших трендів взуття 2026 року і ми побачим їх у найрізноманітніших інтерпритаціях.

Юлія Каранковська
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Тренд на моду двохтисячних ніяк не вщухне і все більше брендів намагаються відтворювати старі дизайни, які зводили світ з розуму вже понад двадцять років тому. Шон Макгірр, ірландський модельєр, який у жовтні 2023 року став креативним директором легендарного бренду McQueen, теж не встояв перед епохою гламуру, коли всі шаленіли від Періс Гілтон, обговорювали нові сукні Брітні Спірс та носили низькі джинси.

У колекції весна-літо 2026 дизайнер вирішив звернутися до архівів і запропонував світу нову версію культових коричневих чобіт Buccaneer, які засновник Модного дому вперше показав світу в колекції весна-літо 2003.

Точно такі ж чоботи носила на піку їхньої популярності британська супермодель Кейт Мосс. Це були чоботи з глибокими верхніми клапанами, які можна носити вгору чи вниз, шнурівкою ззаду та вигнутими високими підборами, які нагадували роги. Саме Кейт прославила цю модель, коли носила чоботи у звичайному житті з джинсами та светрами.

Модель Кейт Мосс гуляє вулицею Північного Лондона, 1 вересня 2003 року / © Getty Images

Модель Кейт Мосс гуляє вулицею Північного Лондона, 1 вересня 2003 року / © Getty Images

Подібні чоботи з м’якою халявою є одними з найгарячіших трендів взуття 2026 року. Однак популярністю будуть користуватися не лише шкіряні моделі, а й із замші.

