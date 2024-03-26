Напівпрозорі боді і кокетливі мінісукні: український бренд презентував спокусливу колекцію

Нова лінійка бренду надихає бути активною, сміливою і пристрасною.

Український бренд жіночого одягу родом із Харкова Queenfluence презентував перший дроп після ребрендингу (раніше він мав назву 19store).

Дизайнери акцентували увагу на спокусливих боді і топах, які є бестселерами бренду: мереживні, вкорочені, з драпуванням, зборками і відкритою спиною. Кожна з них річ транслює свій особливий настрій.

Для найсміливіших створили провокативні напіпрозорі сітчасті боді чорного і червоного кольорів із грайливими вирізами на плечах.

До колекції також увійшли мінісукні, спідниці і штани, які дозволяють приміряти різні настрої щодня.

Палітра лінійки: чорний, білий, коричневий, червоний, ніжно-рожевий і синій.

Головна ідея бренду – жінки самі впливають на тренди, прислухаючись до себе.

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