Напівпрозорі тканини і плісе: український бренд презентував вишукану колекцію, присвячену медузам

Прозора тканина надає легкості і повітряності, які є знаковими для бренду.

Український бренд J'amemme презентував колекцію сезону SS'25 під назвою Méduse. На її створення дизайнерку бренду Юлію Ярмолюк надихнули загадкові медузи, які мають захопливі форми і кольори.

Тож капсула наповнена ефемерними формами, делікатною торочкою і безумовною красою на грані небезпеки.

Центральними елементами капсули стали напівпрозорі і легкі матеріали, а також іконічне плісе.

Бренд проводить паралель між прозорістю тканин, архітектурними формами і неземною природою морських істот. Він також демонструє еволюцію свого фірмового плісе у більш скульптурних, нестандартних силуетах, асиметричних сукнях і прозорих фактурах. Витонченість рухів медузи визначає колекцію, роблячи акцент на повітряних матеріалах, які підкреслюють водночас жіночні силуети у кожному образі.

До колекції увійшли плісована мінісукня, натхненна незвичайною формою медузи, торочка якої віддзеркалює делікатне плісе, струмливі сукні максі чорного і яскраво-червоного кольорів, сет такого самого яскравого відтінку, а також плісований комплект зі спідницею міді ніжно-блакитного відтінку.

Особливу увагу привертає чорний сет, що складається зі штанів і невагомого плісованого топу, силует якого нагадує елегантну форму медузи.

Для створення капсули бренд використав перероблений поліестер.

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