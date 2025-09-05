- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Напівпрозорі тканини і 3D-квіти: український бренд презентував лімітовану колекцію одягу
Український бренд представив лімітований дроп у форматі показу-перформансу.
Український бренд OTHERWISE by Angela Chygrin презентував лімітований дроп AURA і свій новий концепт.
Івент відбувся у форматі показу-перформансу і нетворкінгу у Києві, в атмосферному просторі LINDEN.
Відтепер бренд працює у двох форматах: сезонний дроп (одна ключова річ, один силует, безліч поєднань) та індивідуальна капсула (унікальний гардероб, створений для клієнта).
За словами дизайнерки Анжели Чигрин, мета брендів — створювати переосмислену класику з вау-ефектом для людей, які не змінюють стиль щосезону, а інвестують у впізнаваність і хочуть поєднувати функціональність у своїх аутфітах.
Образи моделей доповнювали елегантні прикраси, а також капелюхи від бренду SEMA HATS.
Перформативний концепт втілила режисерка Валерія Мелешко, перетворивши показ на мистецький досвід.
Ведучим заходу був Олексій Донцов у тандемі з DJ Dari White. А співачка Даша Суворова подарувала гостям свій чуттєвий виступ.