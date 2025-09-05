Напівпрозорі тканини і 3D-квіти: український бренд презентував лімітовану колекцію одягу

Реклама

Український бренд OTHERWISE by Angela Chygrin презентував лімітований дроп AURA і свій новий концепт.

Івент відбувся у форматі показу-перформансу і нетворкінгу у Києві, в атмосферному просторі LINDEN.

Анжела Чигрин

Відтепер бренд працює у двох форматах: сезонний дроп (одна ключова річ, один силует, безліч поєднань) та індивідуальна капсула (унікальний гардероб, створений для клієнта).

Реклама

За словами дизайнерки Анжели Чигрин, мета брендів — створювати переосмислену класику з вау-ефектом для людей, які не змінюють стиль щосезону, а інвестують у впізнаваність і хочуть поєднувати функціональність у своїх аутфітах.

Анжела Чигрин

Образи моделей доповнювали елегантні прикраси, а також капелюхи від бренду SEMA HATS.

Перформативний концепт втілила режисерка Валерія Мелешко, перетворивши показ на мистецький досвід.

Валерія Мелешко

Ведучим заходу був Олексій Донцов у тандемі з DJ Dari White. А співачка Даша Суворова подарувала гостям свій чуттєвий виступ.

Реклама

Олексій Донцов

Dari White

Команда OTHERWISE

Ірина Татаренко, Анжела Чигрин, Олексій Донцов

Даша Суворова

Геннадій Вітер

Олександр Пастухов і Дарина Уайт

Ольга Женевська

Аліса Дікалова

Анна Луценко

Аліна Онопа

Лідія Новоселецька

Галина Зайва з сином

Катерина Петренко

Людмила Гріцфельд

Наталя Лук’янець

Ксенія Виноградова

Яна Вінніченко

Юлія Єрмолаєва

Сергій Пастухов