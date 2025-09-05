ТСН у соціальних мережах

Напівпрозорі тканини і 3D-квіти: український бренд презентував лімітовану колекцію одягу

Український бренд представив лімітований дроп у форматі показу-перформансу.

Аліна Онопа
Український бренд OTHERWISE by Angela Chygrin презентував лімітований дроп AURA і свій новий концепт.

Івент відбувся у форматі показу-перформансу і нетворкінгу у Києві, в атмосферному просторі LINDEN.

Анжела Чигрин

Анжела Чигрин

Відтепер бренд працює у двох форматах: сезонний дроп (одна ключова річ, один силует, безліч поєднань) та індивідуальна капсула (унікальний гардероб, створений для клієнта).

За словами дизайнерки Анжели Чигрин, мета брендів — створювати переосмислену класику з вау-ефектом для людей, які не змінюють стиль щосезону, а інвестують у впізнаваність і хочуть поєднувати функціональність у своїх аутфітах.

Анжела Чигрин

Анжела Чигрин

Образи моделей доповнювали елегантні прикраси, а також капелюхи від бренду SEMA HATS.

Перформативний концепт втілила режисерка Валерія Мелешко, перетворивши показ на мистецький досвід.

Валерія Мелешко

Валерія Мелешко

Ведучим заходу був Олексій Донцов у тандемі з DJ Dari White. А співачка Даша Суворова подарувала гостям свій чуттєвий виступ.

Олексій Донцов

Олексій Донцов

Dari White

Dari White

Команда OTHERWISE

Команда OTHERWISE

Ірина Татаренко, Анжела Чигрин, Олексій Донцов

Ірина Татаренко, Анжела Чигрин, Олексій Донцов

Даша Суворова

Даша Суворова

Геннадій Вітер

Геннадій Вітер

Олександр Пастухов і Дарина Уайт

Олександр Пастухов і Дарина Уайт

Ольга Женевська

Ольга Женевська

Аліса Дікалова

Аліса Дікалова

Анна Луценко

Анна Луценко

Аліна Онопа

Аліна Онопа

Лідія Новоселецька

Лідія Новоселецька

Галина Зайва з сином

Галина Зайва з сином

Катерина Петренко

Катерина Петренко

Людмила Гріцфельд

Людмила Гріцфельд

Наталя Лук’янець

Наталя Лук’янець

Ксенія Виноградова

Ксенія Виноградова

Яна Вінніченко

Яна Вінніченко

Юлія Єрмолаєва

Юлія Єрмолаєва

Сергій Пастухов

Сергій Пастухов

Яніс Степаненко

Яніс Степаненко

