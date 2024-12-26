Натхненна мистецтвом: український бренд презентував вишукану колекцію шовкових хустин

Український бренд KHUSTYNA презентував нову колекцію шовкових хустин ARTNATION, яка є одою творчості, що дає сили та об’єднує у часи, коли кожен із нас шукає розраду у прекрасному. Вона нагадує про те, що мистецтво – завжди поруч, і воно здатне подарувати не лише красу, а й відповіді на глибокі запитання, які ми шукаємо в житті.

Обличчям колекції стала українська акторка, зірка Театру на Подолі – Ірина Грищенко. Її роль героїні Місіс Стоун у виставі "Сніг у квітні", яка підіймала тему самотності і наповненості життя, стала головним моментом у виборі амбасадорки капсули.

Колекція уособлює жінку, яка, як і мистецтво, багатогранна і непередбачувана. Вона може бути ніжною або сміливою, простою чи складною. Вона вільна у своїх проявах, завжди змінюється і постійно надихає.

До колекції увійшло п'ять дизайнів, розроблених спільно з художницею Оляною Мороз. Кожна хустина присвячена окремому виду мистецтва:

Музика



Хустина "Музика" – це справжня симфонія кольорів і фантастичних героїв, яка нагадує про силу музики пробуджувати найщиріші почуття. Звірята з музичними інструментами, намальовані вживу у наївному стилі художницею Оленою Мороз, відображають щирі, непідробні, як у дітей, емоції, які у нас виникають від музики.

Кожен звір є уособленням різних музичних характерів й особистих вподобань, передаючи різноманітність музики і настроїв, що торкаються нашої душі. Ця хустина, наче мелодія, яка вміє пробудити радість і легкість у кожному, хто її вдягає.

Поезія

Хустина "Поезія" відображає миттєвість, що вчить бачити красу в кожному дні, навіть з його випробуваннями.

"Що в нас було?

Любов і літо.

Любов і літо без тривог.

Оце і все.

А взагалі-то не так і мало, як на двох"

Ці рядки з вірша Ліни Костенко, зображені на хустині, є актуальними і зараз, та нагадують про важливість моменту тепер.

Кожна деталь на хустині вживу намальована художницею. Птахи й квіти, виконані у наївному стилі, ніби оживають на полотні, передаючи легкість, яка перегукується з поетичною енергією цієї хустини.

Танці

Хустина "Танці" – це візуальний калейдоскоп руху та емоцій. Живі текстури фарб створюють динаміку, а поєднання синіх, помаранчевих і жовтих кольорів відображає контраст між спокоєм та енергією танцю. Силуети танцюристів, що наче розчиняються у танці, передають відчуття свободи та єднання з ритмом.

Кожна постать ілюструє різні стилі – від граційного балету до диско та народних акцентних рухів. Ця хустина така ж багатобарвна і виразна, як і танці, що вивільняють душу й дарують відчуття повної свободи.

Архітектура

Хустина "Архітектура" втілює історії, що зберігаються у стінах міст. Це поєднання різних епох і стилів, що відображає багатогранність української архітектури. На ній кожен зможе впізнати знайомі споруди, що стали частиною культурної спадщини. Вона, як візуальна метафора вічності, зупиняє час, дозволяючи зануритися у світ архітектурних форм, що залишаються актуальними через століття.

Театр



Хустина "Театр" – це ода українській сцені, яка стала важливою частиною культурного життя нації. Театр дає глядачам можливість прожити кілька життів за одну виставу, поринути в глибини людських емоцій. Цей дизайн наповнений символами, які відгукнуться у кожного, хто колись закохувався в театр: драматичні маски, декорації, червоні крісла – кожна деталь на хустині є візуальним втіленням магії театрального мистецтва.

Хустина виконана у насиченому бордовому кольорі, що асоціюється з оксамитовими завісами театрів. А для чоловіків – хустина-паше в темно-синьому кольорі, що нагадує глибоку зоряну ніч.

Щедрик

Бренд також презентував спеціальну смарагдову шовкову хустину "Щедрик", на якій відтворений нотний стан всесвітньо відомої української колядки Миколи Леонтовича і щедриків, які літають над ними. Цей дизайн є символом добра і надії.

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