67
2 хв

Натхненна кольчугою м’ясника і зливним бачком: історія металевої сумки Rabanne

Бренд Rabanne добре відомий своїми оригінальними дизайнами з використанням металу, але справжнім його модним символом стала невелика квадратна сумка під назвою Le 1969.

Юлія Каранковська
Сумка Rabanne

Сумка Rabanne / © Getty Images

Аксесуар з’явився, як уже зрозуміло, 1969 року і став втіленням футуризму, сміливості та французького шику. Металева сітка, з якої народилася ця сумка, ще в 60-х перевернула уявлення про жіночі образи і залишається на піку популярності, прикрашаючи виходи світових зірок та інфлюенсерів донині, залишаючись водночас по-справжньому сучасною.

Сумка Rabanne / © Getty Images

Сумка Rabanne / © Getty Images

Le 1969 з’явилася як іронічна відповідь Рабанна модельєрці Коко Шанель та її сумці з ремінцем-ланцюжком. Але замість того, щоб використовувати спеціальну фурнітуру, він взяв простий ланцюжок від зливного пристрою для унітазу, який можна було знайти в господарських магазинах. Основу сумки зробили з невеликих, але доволі важких металевих дисків розміром з монету, скріплених між собою кільцями. Для них, як і багато інших робіт дизайнера, натхненням стали металеві захисні фартухи різників, які ті носили на бійнях, і вони нагадували кольчугу.

На сумочці не було жодних написів, логотипу чи інших позначень бренду, але цього й не було потрібно — всі знали, хто її автор. Після появи аксесуару ним одразу зацікавилися співачка Франсуаза Арді й акторка Бріджит Бардо та неодноразово з’являлися з сумкою на публіці, чим привернули до неї ще більше уваги.

Сумка Rabanne / © Getty Images

Сумка Rabanne / © Getty Images

Le 1969 перевидавалася брендом багато разів й продається і сьогодні. Важкі металеві кільця вже замінили на більш легкі, а також сумка доступна в декількох відтінках. Як і 1969-го її повністю збирають вручну.

