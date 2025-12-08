Натхненна внутрішнім світлом українців: бренд презентував колекцію хустин у колаборації з відомою художницею

Ганна Криволап

Бренд KHUSTYNA у колаборації з відомою українською художницею Ганною Криволап презентував колекцію шовкових хустин «Luminescence».

Культові роботи, перенесені на шовкові аксесуари, є багатошаровим висловлюванням про українську ідентичність і здатність віднаходити світло у найтемніші часи.

Назва капсули відсилає до феномену холодного світіння, світла, видимого у повній темряві. Саме цей образ, за словами команди бренду, є ідеальною метафорою для України. Це світло, яке, попри фізичну відсутність енергетики, продовжує випромінюватися нашими серцями.

В основі колекції — роботи з серій «Стрічки», «Динаміка галицького бароко», «Причетність» і «Світло крізь темряву» (або «Блекаути»), створеної як художня рефлексія на досвід масованих обстрілів та енергетичного терору.

«У моїй серії „Блекаути“ я занурюю місто в темряву, але водночас завжди маю акценти світла. Я вірю, що світло переможе. Ці темні часи зробили нас ще більш стійкими та сміливими як націю. Крім того, ці темні міста нагадують мені міста дитинства, де не було настільки багато ілюмінації. Це так би мовити, романтично-дитяче сприйняття світу. Для мене дуже важливо, щоб ті, хто торкнеться цієї колекції, відчували надію» — поділилася Ганна Криволап.

Художниця зазначила, що сьогодні мистецтво має нести не лише красу, а й сенси.

«Наше мистецтво — це і є наша ідентичність. Зараз культура і мистецтво стали ресурсом для людей, простором, щоб набрати сил і зрозуміти, хто ми є. Це наш культурний фронт», — додала мисткиня.