ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
3 хв

Наймодніше взуття осені-зими 2025 Новини компаній

Що перше впадає в око, коли ти виходиш із дому восени? Зовсім не пальто. І не сумка. Відповідь — твоє взуття. Воно торкається листя, впевнено ступає в калюжі, ритмічно стукає по плитці й без зайвих слів розповідає: ось вона — твоя історія стилю.Цього сезону ми перестаємо грати на фоні. Взуття — головна партія в модному оркестрі. У хід ідуть зморшкуваті ботфорти, глянцеві оксфорди, ретро-кросівки, ковбойські черевики й чоботи, що обіймають щиколотку м’якою шкірою. Але справа не лише в формі — а в тому, який vibe вони несуть.

Наймодніше взуття осені-зими 2025

Осінь-зима 2025/26 — це вже не про тренди заради трендів. Це про себе. Про внутрішнє “я”, яке хоче зручного каблука, але при цьому — ефекту вау. Про пару, яку ти вдягаєш і не хочеш знімати. Про чоботи, в яких можна пройти не лише місто, а й свою особисту трансформацію. І головне — про стиль, який не кричить, а звучить.

Що зараз шукає вулична мода?

Можна довго вивчати звіти з подіумів, але насправді все просто: сьогодні в моді взуття з характером. Те, що говорить замість тебе. Те, що притягує погляди й розставляє акценти. Хочеш трохи флірту? Mary Jane з тонкими перемичками й округлим носком — завжди грайливо. Хочеться опори? В гру вступають черевики на платформі, масивні лофери й інші варіанти, з якими хоч на Марс. Любиш відчуття затишку? М’які замшеві чоботи роблять свою справу: і тепло, і красиво.

А як щодо кросівок? Так, навіть узимку. Особливо — білі, трохи ретро, трохи “з дитинства”. У парі з довгим пальтом і шапкою-біні вони створюють той самий образ: міський, зручний і по-своєму зухвалий.

Стиль — це ще й на дотик

Чому ми так реагуємо на замшу чи лак? Тому що стиль — не тільки про те, що ми бачимо, а й про те, що відчуваємо. Цієї осені текстури грають ключову роль: гладка шкіра, штучне хутро, лакові поверхні, міксовані вставки.

Навіть звичні форми на вигляд інакші, коли ти бачиш глибокий шоколадний відтінок або ледь помітний блиск “зміїної” фактури. Анімалістика повернулась — але вже не для ефекту вау, а як тонка інтрига. Не хижак, а загадка.

Мікс матеріалів? Так. Патина, глянець, сітка, замша — все в одному образі. Це як коктейль без рецепта, але з ідеальним посмаком.

Обирай пару, що звучить як ти

Знаєш це відчуття, коли вдягаєш взуття — і все стає на свої місця? Коли тобі не треба дзеркало, щоб знати: ти виглядаєш класно. Ось за такими парами й варто полювати. Ідеально, коли стиль збігається з настроєм. На https://modivo.ua/c/zhinky/vzuttya — саме ті моделі, які не просто модні, а резонують. Під настрій, під погоду, під життя.

Ковбойські черевики — для впевнених кроків. Лофери — для днів, коли треба бути зібраною. Кросівки — коли хочеться свободи. А може, ти знайдеш щось зовсім неочікуване, що одразу стане «своїм»?

Осінь для натхнення. Зима — для дій

Сьогодні мода більше не вказує, що і як носити. Вона питає: “А як тобі з цим?” І дає змогу спробувати. Взуття — твоя персональна суперсила. Один день — у лоферах, наступний — у ботфортах. Сьогодні — як у Парижі, завтра — як на Манхеттені. Ти можеш усе. І це не про капризи, а про свободу.

Неважливо, скільки пар стоїть у тебе під ліжком. Важливо — як ти в них живеш. Впевнено, легко, чесно. Обери ту саму — і нехай вона стане твоїм модним оберегом цієї зими.

Бо кроки в правильному взутті лунають гучніше, ніж будь-які тренди. Твоя осінь — твій стиль. І нехай він говорить голосно, яскраво і по-справжньому.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie