ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Наймодніші джинси на літо: Андре Тан назвав три пари, які мають бути у вашому гардеробі

Джинси — найуніверсальніший одяг у будь-яку пору року, і це літо не виняток.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Щоб створювати нові стильні луки, ці моделі обовʼязково мають бути у вашому гардеробі.

Джинси «підкова»

Ці джинси — новий тренд. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче зробити акцент на талії та стегнах. Поєднувати їх можна як з кедами так і з босоніжками на підборах. Носити такі джинси можна як на прогулянку, так і на вечірку. Що стосується комбінації таких джинсів, то з ними гарно будуть поєднуватися блузи з відкритими плечами і топами.

Джинси з флористичними вишивками

Ці джинси точно для тих, хто хоче виділятися з натовпу, бо вишивка на джинсах це не тільки тренд, а і спосіб виразитися через одяг. Вони роблять образ яскравішим і навіть повсякденний стиль розбавляє і робить його дуже вишуканим. Поєднувати ці джинси можна з футболками, топами і вишиванками.

Джинси-кльош

Вони не просто повернулися, а стали справжнім мастхевом цього сезону. Це чудовий варіант для тих, хто хоче поєднувати комфорт і елегантність. Вони подовжують ноги, чудово підходять до будь-якого взуття.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie