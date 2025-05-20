Наймодніші джинси на літо: Андре Тан назвав три пари, які мають бути у вашому гардеробі

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Реклама

Щоб створювати нові стильні луки, ці моделі обовʼязково мають бути у вашому гардеробі.

Джинси «підкова»

Ці джинси — новий тренд. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче зробити акцент на талії та стегнах. Поєднувати їх можна як з кедами так і з босоніжками на підборах. Носити такі джинси можна як на прогулянку, так і на вечірку. Що стосується комбінації таких джинсів, то з ними гарно будуть поєднуватися блузи з відкритими плечами і топами.

Джинси з флористичними вишивками

Ці джинси точно для тих, хто хоче виділятися з натовпу, бо вишивка на джинсах це не тільки тренд, а і спосіб виразитися через одяг. Вони роблять образ яскравішим і навіть повсякденний стиль розбавляє і робить його дуже вишуканим. Поєднувати ці джинси можна з футболками, топами і вишиванками.

Реклама

Джинси-кльош

Вони не просто повернулися, а стали справжнім мастхевом цього сезону. Це чудовий варіант для тих, хто хоче поєднувати комфорт і елегантність. Вони подовжують ноги, чудово підходять до будь-якого взуття.