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- Школа стилю
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Наймодніші джинси на літо: Андре Тан назвав три пари, які мають бути у вашому гардеробі
Джинси — найуніверсальніший одяг у будь-яку пору року, і це літо не виняток.
Щоб створювати нові стильні луки, ці моделі обовʼязково мають бути у вашому гардеробі.
Джинси «підкова»
Ці джинси — новий тренд. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче зробити акцент на талії та стегнах. Поєднувати їх можна як з кедами так і з босоніжками на підборах. Носити такі джинси можна як на прогулянку, так і на вечірку. Що стосується комбінації таких джинсів, то з ними гарно будуть поєднуватися блузи з відкритими плечами і топами.
Джинси з флористичними вишивками
Ці джинси точно для тих, хто хоче виділятися з натовпу, бо вишивка на джинсах це не тільки тренд, а і спосіб виразитися через одяг. Вони роблять образ яскравішим і навіть повсякденний стиль розбавляє і робить його дуже вишуканим. Поєднувати ці джинси можна з футболками, топами і вишиванками.
Джинси-кльош
Вони не просто повернулися, а стали справжнім мастхевом цього сезону. Це чудовий варіант для тих, хто хоче поєднувати комфорт і елегантність. Вони подовжують ноги, чудово підходять до будь-якого взуття.