"Олд мані", "дружина мафіозі" і "втомлена англійка": естетики, які розривали TikTok 2024-го

Після масового божевілля на стилі фільмів "Барбі" та "Русалонька", які вийшли на екрани 2023 року, світ масово заговорив про таке поняття, як core, що в перекладі означає "ядро".

Сталося це завдяки TikTok, де молоді блогери публікували свої відео з відповідними гештегами і суфіксами в назвах. Це поняття має на увазі якусь естетику популярну в конкретний проміжок часу. Часто core безпосередньо пов'язані з попкультурою та зав'язані на розкручених фільмах, серіалах чи музиці. Також вони зав'язані на обстановку у суспільстві, модні тенденції та на смаки покоління.

Але після масового буму на core минулого року, 2024-й тішив не менше, адже соцмережі просто розривалися від різних естетик. Нижче ми виділили найпопулярніші, які можна було побачити на подіумах, модних показах, світських заходах, зірках та стритстайлерах.

Old Money — тиха розкіш чи старі гроші

Ймовірно, це один із найвідоміших стилів року, адже про нього говорили усі і скрізь. Він передбачає скромну розкіш, тобто відмову від гламуру на користь лаконічних, але водночас вишуканих речей, які поєднують у собі комфорт, стриманість та елегантність.

До цієї естетики можна віднести білі та кремові кольори, натуральні тканини, класичні пальта, жакети, сорочки-поло, лофери.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Mob Wife — дружина мафіозі

Це повна протилежність описаному вище, адже ця естетика передбачає навпаки привернення уваги, ефективності та сексуальності. Mob Wife був навіяний серіалом двотисячних "Клан Сопрано". Завдяки цьому кору в моду увійшли величезні вінтажні шуби, повернувся анімалістичний принт, особливо леопардовий, пишні зачіски, червоні губи і масивні золоті прикраси.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Tennis core – тенісний стиль

Після того, як Зендея розпочала свій промо-тур до фільму "Суперники", TikTok почав просто розриватися від тенісної естетики. Він став новим символом спортивної розкоші, але включав білі мініспідниці зі складками, поло, жилети, білі кросівки та високі білі шкарпетки, а також різні спортивні аксесуари: козирки, напульсники та кепки.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

Office core — офісний стиль чи корпоративний шик

Естетика цього стилю передбачає те, що ви відмовитеся від своїх звичайних джинсів і футболок на користь штанних костюмів, спідниць-олівців, сорочок та туфель Мері Джейн. Також цей стиль просто зобов'язує мати в гардеробі оверсайз блейзер у маскулінному стилі.

Колекція Saint Laurent весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Coquette core — кокетлива естетика

Вбрання в цьому стилі повинні бути ніжними, милими і по-дівочому. Одяг у цій естетиці має романтичний та трохи наївний вигляд. Якщо проводити паралелі, то Coquette core нагадує сучасне бачення стилю Марії-Антуанетти. Головними атрибутом стилю стали банти, мініспідниці, пудрові кольори, відсилання до балету.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Cowboy core — естетика Дикого Заходу

На популярність цього стилю вплинула Бейонсе та її альбом Cowboy Carter. Зірка почала активно просувати своє нове дітище, зніматися в образах ковбоя. Поступово естетика зачарувала світ і дедалі більше дівчат почали включати у свої образи: шкіру, торочку, коричневі кольори, коров'ячий принт, ковбойські чоботи та капелюхи.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Frazzled English woman — естетика втомленої англійської жінки

Стиль виснаженої або втомленої англійки, який циркулюється в TikTok, надихнутий нульовими і образами таких акторок, як Кейт Вінслет у фільмі "Відпустка за обміном", Кіри Найтлі, коли її фотографували папараці або Рене Зеллвегер у фільмі "Бріджіт Джонс". Ця естетика полягає у багатошаровості з особливим акцентом на трикотажі. Щоб створити такий образ вам знадобиться оверсайз пальто, довгий шарф, светр, джинси-кльош та чоботи. Придумав цей термін австралійський модний журнал Russh і узвичаїв у вересні.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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