Наймодніші поєднання кольорів осені 2024 року: поради від Андре Тана

Цієї осені, бордовий колір на піку популярності, тому дизайнер показав декілька найгарніших поєднань його з іншими відтінками, які зроблять ваші образи незрівнінними.

Бордовий з сірим

Це завжди влучне рішеня. У будь-яких пропорціях та і фактурах ці кольори матимуть стильний і елегантний вигляд.

Бордовий з коричневим

Це два найгарячіших відтінки осені. Воні створюють неймовірно красиве та дороге поєднання, яке одразу привертає увагу усіх.

Бордовий зі смарагдовим або хакі

Дуже розкішне поєднання, які особливо красивий вигляд матиме у складних фактурних тканинах.

Бордовий з блакитним

Особливо стильне поєднання цього відтінку з денімом, наприклад, бордового жакету і пари джинсів.

Бордовий з бежевим

Це поєднання - елегантність і теплий затишок.

Бордовий і леопардовий принт

Це поєднання буде мати дуже сексі вигляд.

Бордовий з ахроматичними кольорами

Він має неймовірно яскравий вигляд з білим або молочним. Чорний буде стриманішим, але все одно дуже стильним.

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