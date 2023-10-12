Найпопулярніші бренди сезону: які речі стали затребуваними у світі

Покупці віддавали перевагу стильним і зручним речам без надмірностей.

Компанія Lyst — один із головних маркетплейсів і додатків про моду — опублікувала вже традиційний щоквартальний звіт Lyst Index, в якому назвала найпопулярніші бренди минулого кварталу. Серед марок у рейтингу ви не побачите розпіарених Модних домів, оскільки покупців цікавили простіші, зручніші й лаконічніші речі.

Фаворитами серед предметів гардеробу, що найбільше продаються, в цьому кварталі стали речі та аксесуари у стилі nerd-girl. Найпопулярнішим став бренд Miu Miu.

Всі речі, що потрапили до списку, ми зібрали нижче.

Maison Margiela Tabi Mary Jane

Miu Miu cardigan

COS quilted bag

Nike x Martine Rose Shox MR4 Mule

Birkenstock Arizona

Tory Burch pierced mules

Loewe Puzzle tote

New Balance 550

Prada 3D flower heels

Acne sunglasses

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