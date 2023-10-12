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Найпопулярніші бренди сезону: які речі стали затребуваними у світі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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363
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Найпопулярніші бренди сезону: які речі стали затребуваними у світі

Покупці віддавали перевагу стильним і зручним речам без надмірностей.

Компанія Lyst — один із головних маркетплейсів і додатків про моду — опублікувала вже традиційний щоквартальний звіт Lyst Index, в якому назвала найпопулярніші бренди минулого кварталу. Серед марок у рейтингу ви не побачите розпіарених Модних домів, оскільки покупців цікавили простіші, зручніші й лаконічніші речі.

Фаворитами серед предметів гардеробу, що найбільше продаються, в цьому кварталі стали речі та аксесуари у стилі nerd-girl. Найпопулярнішим став бренд Miu Miu.

Всі речі, що потрапили до списку, ми зібрали нижче.

Maison Margiela Tabi Mary Jane

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Miu Miu cardigan

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COS quilted bag

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Nike x Martine Rose Shox MR4 Mule

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Birkenstock Arizona

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Tory Burch pierced mules

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Loewe Puzzle tote

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New Balance 550

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Prada 3D flower heels

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Acne sunglasses

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Дата публікації
Перегляди
363
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