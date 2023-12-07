Найпопулярніші бренди та речі 2023 року: що найчастіше купували та шукали модники

Компанія Lyst – один з головних маркетплейсів та додатків про моду – опублікувала щорічний звіт, виділивши ключові бренди та моменти, які були у тренді 2023 року, а також модні речі, які цікавили покупців. Дані отримані на основі 200 мільйонів онлайн-покупців модного одягу цього року.

Згідно Lyst Index, Модний дім Miu Miu став одним із найпопулярніших брендів, випустивши цього року безліч вірусних продуктів. Також компанія активно співпрацювала зі знаменитостями.

Кількість запитів на кашемірові кардигани після показу Miu Miu осінь-зима - 2023 зросла на 12% за місяць. Попит на балетки збільшився на 75% у період із березня по вересень.

Також Miu Miu відповідальний за головний тренд року - "спідню білизку як верхній одяг", адже саме вони випустили кілька варіантів трусів із кашеміру та камінням, які запропонували носити з колготками.

Емма Корін / Фото: Getty Images

Логотип Модного дому Loewe став найпопулярнішим символом розкоші 2023 року. Попит на сумки-кошики моделі Anagram виріс на 170% порівняно з минулим роком, а на майку з лого, яка стала найпопулярнішим товаром другого кварталу, - на 132% порівняно з минулим роком. Попит на джинси Anagram також досяг рекордного рівня.

Фото: Loewe

Якщо 2022 був роком голих сукнь, то 2023 став роком взуття. Тенденція до прозорого взуття, спостерігалася у Loewe, The Row, Khaite, Bottega Veneta, Nensi Dojaka, Chanel та Stella McCartney. Таке взуття пройшло шлях від модного аксесуара на подіумі до фаворита вуличного стилю, чому сприяли сітчасті балетки Alaïa вартістю 850 доларів. Це взуття, яке носили Дженніфер Лоуренс та Софія Річі, через популярність стало важко купити, балетки набули статусу культових і увійшли до рейтингу найпопулярніших товарів за версією The Lyst Index, посівши 7-е місце у другому кварталі за кількістю пошукових запитів.

Фото: Getty Images

Adidas Samba стали кросівками року. Вони є улюбленим взуттям серед знаменитостей та впливових осіб. Із популярних серед футболістів кросівок модель перетворилася на хіт.

Adidas Samba / Фото: Getty Images

Сумка через плече Uniqlo увійшла до зали слави сумок. Роздрібна ціна цієї сумки становить менше ніж 20 доларів. Універсальна, практична та безстатева, сумка у формі півмісяця стала вірусною.

У річному звіті Lyst згадується також кілька важливих культурних моментів, що вплинули на світ моди та особистостей. Зокрема, до списку потрапило світове турне Бейонсе Renaissance, яке було названо головним модним туром. Після виступу співачки у боді Loewe кількість запитів підскочила на 140%. Також серед найвпливовіших модних особистостей цього року були південнокорейська співачка Дженні, Тейлор Свіфт та Розалія, оскільки 2023 рік став роком, коли мода та музика зіткнулися.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Також Ріанна і A$AP Rocky закріпили свій статус найстильнішої пари в музичній індустрії - кількість пошукових запитів на сумки Andiamo збільшилася на 263% після того, як A$AP Rocky вийшов у світ з рожевою версією.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Також 2023 перебував під сильним впливом тренду "тихої розкоші" на поширення якого сильно вплинув серіал серіалі HBO "Спадкоємці". Але не залишилися осторонь списку Lyst і рекламні кампанії сумок Le Bambino бренду Jacquemus, показ Versace осінь-зима в Голлівуді, виходи Кайлі Дженнер на Тижні високої моди в Парижі і, звичайно ж, образи Гвінет Пелтроу в суді.

Потрапила в список і взуття Tabi від Maison Margiela, яке довгий час вважалося нішевим. Популярність його зросла після того, як у Мережу потрапила історія про крадіжку: хлопець украв ці дизайнерські туфлі Mary-Jane Tabi у дівчини після другого побачення. Вартість такої пари - 890 євро.

Жертва розповіла свою історію в TikTok і її відео стало вірусним.

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