Найпоширеніші помилки у виборі взуття, які псують образ: Андре Тан розповів чого слід уникати

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан назвав три типові помилки, яких краще уникати, якщо хочеш мати гармонійний й стильний вигляд.

Занадто великі кросівки з легкими сукнями

Так, об’ємні кросівки у тренді, але не всюди і не завжди. Коли силует сукні повітряний, а кросівки «важкі» — баланс ліній і фактур порушується. Обирай більш витончені моделі: мюлі, сандалі чи балетки.

Занадто яскраве взуття з насиченим одягом

Одяг і взуття не повинні «змагатися» за увагу, бо у такому випадку страждає цілісний образ. Найліпше використовувати правило одного акценту: або яскравий одяг або яскраве взуття. Такий образ завжди буде мати дуже вишуканий вигляд, але не хаотичним.

Неправильно підібраний розмір

Занадто тісне або велике взуття не лише має поганий вигляд, але й псує вашу ходу та настрій. Нині ми живемо у точ час, коли потрібно обирати лише комфорт.