ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

Найпоширеніші помилки у виборі взуття, які псують образ: Андре Тан розповів чого слід уникати

Ідеальний лук — це не лише одяг, а ще й правильно підібране взуття.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан назвав три типові помилки, яких краще уникати, якщо хочеш мати гармонійний й стильний вигляд.

Занадто великі кросівки з легкими сукнями

Так, об’ємні кросівки у тренді, але не всюди і не завжди. Коли силует сукні повітряний, а кросівки «важкі» — баланс ліній і фактур порушується. Обирай більш витончені моделі: мюлі, сандалі чи балетки.

Занадто яскраве взуття з насиченим одягом

Одяг і взуття не повинні «змагатися» за увагу, бо у такому випадку страждає цілісний образ. Найліпше використовувати правило одного акценту: або яскравий одяг або яскраве взуття. Такий образ завжди буде мати дуже вишуканий вигляд, але не хаотичним.

Неправильно підібраний розмір

Занадто тісне або велике взуття не лише має поганий вигляд, але й псує вашу ходу та настрій. Нині ми живемо у точ час, коли потрібно обирати лише комфорт.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie