Найтрендовіші сукні 2026 року: Андре Тан розповів, які фасони та принти будуть у топі цього сезону
За словами дизайнера, ці моделі суконь точно не залишать вас непоміченими.
Бандажні сукні
Такі сукні дуже гламурні і підходять усім дівчатам з фігурою «пісковий годинник».
Сукня в білизняному стилі
Вони не втрачають своєї актуальності вже п’ять сезонів поспіль. Такі сукні легкі та романтичні і дуже гарно поєднуються зі светрами і є гарним вибором для прохолодної погоди.
Сукні з квітами
Вони ідеально підійдуть як для весни, так і для літа. Особливо актуальні зараз великі квіти, адже вони мають дуже стильний і модний вигляд. Такі варіанти суконь чудово підійдуть для свят і випускних балів.
