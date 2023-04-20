Найзатребуваніші речі сезону: що найчастіше "змітали" з полиць магазинів

Деякі речі з цього списку досить шалені, але є й ті, що залишаться з нами ще надовго.

Попри те, що різні дизайнери та масмаркет пропонують величезний асортимент речей різних стилів та фасонів, серед найбільш затребуваних переважно все одно залишаються базові речі. Саме тому Lyst Index склали список найпопулярніших брендів та товарів цього кварталу.

Деякі з речей досить бюджетні, але є й ті, які завоювали любов споживачів завдяки TikTok і купували їх попри велику ціну.

1. Uniqlo — Round Mini Shoulder Bag

Проста, зручна та дешева сумка-бананка незамінна частина життя. Завдяки соцмережам вона дуже полюбилася багатьом і має попит.

2. Rick Owens — Kriester

Незвичайні сонцезахисні окуляри у великій оправі нагадують формою гірськолижні. Такий аксесуар можна помітити на стиритстайлерах та зірках.

3. Weekday — Astro

Широкі джинси в стилі унісекс виконані із щільної джинсової тканини та підійдуть багатьом фігурам.

4. MSCHF – Big Red Boot

Спірна річ, але через TikTok черевики стали шалено популярними і купити їх практично неможливо.

5. Diesel — De-Albus-L

Схоже настав час попрощатися з мініспідницями, адже новий тренд — довга спідниця А-силуету — проста і універсальна річ.

6. Bottega Veneta – Drop Earrings

Ці срібні сережки-краплі носять зірки, стритстайлери та знаменитості. Бренд пропонує їх у різних відтінках, але ажіотаж викликали саме у сріблі.

7. Adidas — Gazelle

Це тренд, який не залишає нас вже багато сезонів і, ймовірно, ці кросівки будуть популярні і надалі, і в різних відтінках.

8. Alaia — Le Coeur

Сумка у формі серця ідеальний варіант для будь-якого образу, ймовірно тому її так полюбили.

9. MM6 Maison Margiela x Salomon Cross

Ця модель кросівок стала шалено популярна після виступу в них на "Супербоулі" Ріанни.

10. Skims — Sculpt

Ця проста базова річ робить фігуру ідеальною і продається різних відтінків, тому не дивно, що стала такою популярною. Боді має втягувальний ефект.

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