Назад у СРСР: російський глянець почав публікувати поради у стилі "як перелицювати пальто"

Російські блогери та інфлюенсери готуються до занурення у нову реальність.

Як ми вже писали, з Російського ринку йдуть люксові бренди, що виробляють предмети розкоші та модний одяг. Слідом за "важким люксом" йде і масмаркет, який так любили носити та демонструвати більш скромні блогери.

Незабаром у російських гіпстерів не залишиться нічого, крім того, що вже є. І це, схоже, на довгі роки. У зв'язку з цим замість порад в стилі "10 речей, які вам обов'язково потрібно купити в колекціях весна-літо", у російських глянцевих виданнях почали з'являтися тексти на кшталт "як зробити так, щоб речі в гардеробі мали вигляд нових".

Зокрема, інтернет-глянець instyle.ru поділився з читачами своїми ідеями про оновлення гардеробу без власне оновлення. Декілька ідей досить цікаві.

Наприклад, читачам пропонується "підбадьорити звичні комбінації". Хоч би що це означало, ідея, безумовно, перспективна. Також рекомендують задуматися про багатошаровість. Ну, справді, і стильно, і тепло.

Взуття та верхній одяг рекомендують віддавати час від часу до хімчистки. Мабуть, вираз "бідненько, але чистенько" в наш час набуває для російських модників особливої актуальності. Ну, звичайно, у тому разі, якщо з ринку ще не пішли імпортні хімреактиви. Тому що, як пам'ятають старожили руху, господарське мило справляється далеко не з усім.

Свіжа ідея доповнити образ аксесуарами з забутої гіпотетичної скриньки нам особливо сподобалася. Так само, як і рекомендація віддати прикраси у чищення. Мабуть, до санкцій про існування засобів для чищення російські інфлюенсери не знали, а речі, що забруднилися, просто викидали або складали "в скриньку".

Ну і, звичайно, рекомендація знайти ательє, в якому перешиватимуть речі, – це безумовний топ. Порада слушна, і тема дуже перспективна. Як бачимо, російські фешіоністи перебувають за крок від "перелицювання пальто". З чим ми їх від щирого серця і вітаємо. Носіть на здоров'я років 20, не менше.

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