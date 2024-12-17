Не лише Mocha Mousse: Андре Тан назвав наймодніші кольори на зиму 2024-2025

СЛИВОВИЙ

Цей колір неймовірно універсальний: він чудово поєднується як із базовими відтінками (чорним, сірим, бежевим), так і з яскравими, наприклад, лавандовим чи золотим. Він додає нотку елегантності будь-якому образу. А для максимального ефекту обирайте тотал-лук - і ви точно не залишитесь непоміченими.

НЕБЕСНО-БЛАКИТНИЙ

Цей відтінок нагадує про ясне зимове небо. Він має одночасно спокійний та ефектний вигляд. Небесно-блакитний чудово пасує як для тотал-луків, так і для комбінацій з пастельними кольорами або контрастними яскравими акцентами.

БОЛОТНИЙ ХАКІ

Один із найпопулярніших кольорів цього сезону. Він підходить для повсякденних і практичних образів, але водночас додає вишуканості. Хакі можна комбінувати з іншими природними відтінками: коричневим, бежевим чи пісочним. Однак у тотал-луці він матиме максимально стильний вигляд.

БЛІДИЙ БАБЛ-ГАМ

Цей відтінок повертається до моди разом із тенденціями на романтичність і легкість. Щоб інтегрувати його у свій гардероб, обирайте светри, блузи чи кардигани. Для тих, хто любить експериментувати, підійде ніжно-рожева спідниця чи пальто. Цей колір легко комбінується з нейтральними відтінками або холодними пастельними.

САПФІРОВИЙ

Глибокий і розкішний сапфіровий синій ідеально підійде для вечірніх образів, ділових костюмів чи верхнього одягу. Цей колір додає благородства й стриманості, а також легко комбінується з білим, сірим або сріблястим для створення холодних зимових образів.

Порадами дизайнер поділився на своїй сторінці у Instagram.

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