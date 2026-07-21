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- Школа стилю
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Не лише джинси: Андре Тан назвав літні штани, які зроблять образ дорожчим і актуальним
Джинси — це безумовна база, але іноді саме вони можуть зробити літній образ важчим. Дизайнер перелічив варіанти штанів, які допоможуть бути елегантною навіть у найспекотніші дні.
Сатинові штани
Вони миттєво роблять образ значно дорожчим. Такі штани легкі, елегантні, красиво рухаються під час ходьби. У них значно комфортніше, ніж у щільному денімі.
Штани фасафі
Бежеві, пісочні чи карамельні відтінки — справжня літня класика. Поєднуються майже з усім і мають гарний вигляд, навіть у найпростіших образах.
Бермуди, кюлоти або шорти
Головний секрет таких штанів — правильна довжина та високе посадженя.Саме такі штани підкреслять талію і візуально видовжують ноги.
Широкі лляні чи бавовняні штани
Такі штани легкі, комфорні і дихають. Вони створюють той самий елемент легкої недбалості.