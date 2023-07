Неймовірно пощастило: наречена купила дивовижну весільну сукню у благодійному магазині

Не всі дівчата готові витрачати на весільні вбрання великі гроші, тож у спробах заощадити трохи весільного бюджету вирушають до комісійних магазинів та секондгендів. Однак наречена на ім'я Кет Вілкінсон з Великої Британії знайшла свою сукню в благодійному магазині Sue Ryder і зовсім випадково.

Кет — викладачка в Ліверпульському університеті Джона Мура і зі своїм майбутнім чоловіком Майком пробула у стосунках п'ять років до весілля. Наступного дня після того, як бойфренд зробив їй пропозицію, дівчина пішла до благодійної крамниці, де й побачила свою весільну сукню.

Вбрання продавалося лише за 35 фунтів стерлінгів (це близько 1 663 гривень) і звичайно ж вона одразу його купила. Вона попросила Майка не підходити в примірювальну, поки міряла вбрання, а робітниця магазину сфотографувала її, щоб Кет змогла відправити фото мамі та сестрі на схвалення.

Вбрання ідеально сіло на неї, але наречена все ж таки внесла до нього кілька змін, щоб зробити саме таким, як вона хотіла. Зокрема, Кет замінила блискавку на спині ґудзиками, а також перемістила кілька кольорів на передню частину сукні.

Кет Вілкінсон / facebook.com/cat.wilkinson.56

Вирішивши дізнатися трохи про свою сукню, Кет відвідала вінтажний весільний магазин після покупки, де виявила, що сукня датується 1950-ми роками і, ймовірно, була пошита в домашніх умовах, а не у весільному салоні.

Також наречена зазначила, що квіткові прикраси були ще старшими і, ймовірно, були передані від старшого родича як "щось старе" на згадку. В англомовних країнах є цікава традиція, яку ви, ймовірно, не раз зустрічали у фільмах — одягати на весілля щось старе, щось синє, в'язане та позичене. Звучить вона в оригіналі як вірш: Something old and something new, something borrowed and something blue. Вважається, що якщо наречена одягне це все на своє весілля, то їй обов'язково поталанить (дотримувалася цієї традиції на своєму весіллі навіть принцеса Кетрін, коли виходила заміж за Вільяма).

"Я сподіваюся, що моя весільна сукня за 35 фунтів стерлінгів стане невеликим нагадуванням про те, що для того, щоб ви відчували себе особливою, не обов'язково платити величезні гроші", — написала Кет Вілкінсон на сторінці у Facebook.

Кет Вілкінсон / facebook.com/cat.wilkinson.56

Але згідно з коментарем дівчини для видання Metro, перероблення сукні коштувала їй ще близько 200 фунтів стерлінгів (це близько 9 508 гривень), тобто повна сума, витрачена на сукню, склала 235 фунтів стерлінгів (близько 11 172 гривень).

Кет Вілкінсон / facebook.com/cat.wilkinson.56

Також вона зазначила, що їй неймовірно пощастило, адже це було те, чого дійсно хотіла.

"Коли я вперше побачила сукню, що висіла на вішалці, я не могла в це повірити, мені сподобався мереживний дизайн, і вона була яскраво-білою. Я часто говорила з сестрою та друзями про весільну сукню своєї мрії (задовго до пропозиції), і моїми ключовими критеріями були довгі рукави і високий виріз.Я не очікувала, що сукня підійде мені — моя головна причина, щоб приміряти її, полягала в тому, щоб переконатися, що образ того, що я хотіла, який я так довго тримала у голові, був правильним — і це було дійсно так! Я і дама, яка працювала в магазині, не могли повірити, що сукня ідеально сидить на мені, ніби вона мала бути такою", — прокоментувала дівчина. "Я була така рада і не могла повірити, що знайшла свою весільну сукню наступного дня після того, як мені зробили пропозицію".

Кет Вілкінсон / facebook.com/cat.wilkinson.56

