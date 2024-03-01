Ніжна і розкішна: український бренд створив сукню повністю з живих квітів

Оригінальне вбрання поєднало у собі природну гармонію і внутрішню силу.
У перший день весни український бренд Vladiyan Royal презентував красивий кампейн із оригінальною весільною сукнею, яку повністю створили з живих квітів.
Для екстравагантного вбрання використали 435 квіток, серед яких: троянди, півонії, еустоми, гортензії, гвоздики, дельфініуми, та 525 інших рослин.
Над виробом працювало п'ятеро флористів протягом шести годин.
Квіткова сукня присвячена величі і різноманіттю природі.
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