Ніжно обіймалися і цілувалися: Ярослава Магучіх замилувала відео зі своїм коханим

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор-2024 потішила фоловерів відео з особистого життя.
Ярослава Магучіх опублікувала в Instagram романтичне відео зі своїм бойфрендом, зняте на нічній набережній.
На ньому пара не приховує своїх почуттів. Вони ніжно цілуються і обіймаються.
У ролику Ярослава постала у кокетливій короткій сукні з принтом, рюшами і вирізом на спині, а її коханий – у сірому костюмі із шортами.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх показала, як за 30 хвилин підготувала свій образ для святкової вечері.
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