Нова капсульна колекція Вікторії Гресь: 15 імпровізацій на тему куртки

Відома дизайнерка Вікторія Гресь презентувала нову капсульну колекцію "15 легких п'єс для фортепіано з оркестром".

Дизайнерка перервала своє трирічне мовчання в публічному просторі, щоб впевнено заявити: "Я тут", "Я постійно працюю", "Я роблю свою справу і бачу в цьому сенс і місію в наш непростий час".

Вікторія Гресь

За майже три роки повномасштабної війни дизайнерка зробила висновок: найкраще рішення для будь-якого періоду, актуальне завжди і сьогодні, як ніколи – це мода поза часом і довговічність одягу та аксесуарів.

Нова колекція – це 15 фантазійних, стильних і водночас комфортних курток, які чудово підійдуть на всі випадки життя. Кожна куртка має ім'я, яке підкреслює її ексклюзивність. Це новий погляд на звичний предмет одягу, який ми зазвичай асоціюємо з повсякденними спортивними луками, які підійдуть для прогулянки. Дизайнерка демонструє, що куртка може мати різний вигляд залежно від обраного стилю і настрою.

У дропі Вікторії класика чудово комбінуються з джазом, блюзом, міським романсом і навіть гіп-гопом.

В колекції поєднані елементи з різних фактур, етнічні мотиви і класика, новаторство та традиції, деталі handmade і сучасні акценти, ознаки лакшері та демократичного стилю.

Девіз колекції Вікторії: поза часом, поза віком і поза приводом.

Гресь також презентувала кампейн своєї колекції під назвою I will never forget about you. Це шість фешнмуві, режисером яких виступив відомий дизайнер Олексій Залевський. Кампейн можна побачити тут.

