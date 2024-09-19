Нове життя старих футболок: як пофарбувати одяг в домашніх умовах

Використовуючи натуральні барвники можна легко змінити колір і створити власний дизайн одягу.

Як подарувати своєму одягу нове життя за допомогою натуральних барвників розповів на своїй сторінці блогер Alessandro Vitale. Натуральними барвниками можуть стати фрукти, зелень, квіти тощо.

Рецепт

Що знадобиться:

Нарізані кубиками овочі чи інші інгредієнти на вибір 1 склянка

Вода 2 склянки

Для приготування протрави — фіксатор барвників для фруктів і овочів (не для ягід):

Оцет 1 склянка;

Вода 4 склянки;

Що робити:

У ємність додайте текстиль або одяг;

Залийте його сумішшю води та оцту (1 склянка оцту на 4 склянки води);

Проваріть суміш близько 2 годин, потім дайте їй охолонути;

Тим часом приготуйте колір барвника. В окремій каструлі зваріть 1 склянку овочів (автор використав буряк) з 2 склянками води;

Залиште варитися на 40 хвилин, до години, поки вода не забарвиться. Це залежатиме від того, наскільки великими шматками ви порізали овоч або фрукт;

Дайте барвнику охолонути;

Після того, як тканина прокип’ятиться в протраві та охолоне (промивати не потрібно), ви можете змочити її у барвнику;

Коли тканина повністю висохне, опустіть її під холодну воду, поки вода не стане прозорою;

Потім дайте залиште тканину для висихання.

Поради:

Цей рецепт найкраще підходить для таких натуральних тканин, як льон і бавовна. Уникайте використання синтетики;

Якщо ви віддаєте перевагу насиченішим кольорам, можете подвоїти кількість овочів або зробити друге замочування тканини у барвнику;

Оскільки натуральні барвники з часом вицвітають, тканину краще прати при 20°C або вручну з милом із нейтральним pH.

Цей процес вимагає експериментів, щоб знайти свій улюблений спосіб природного фарбування.

Читайте також: