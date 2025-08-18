- Дата публікації
Новий ефектний хіт сезону: принт "зебра" — те, на що всім потрібно звернути увагу
Трендовому леопарду довелося посунуться, адже на модній арені з'явився новий лідер.
Осінь 2025 року обіцяє бути яскравою — мінімалізм відходить на другий план, відкриваючи простір для експериментів і оригінальних принтів. На передній план виходить, окрім леопарда і горошку, принт «зебра».
Поєднання чорного і білого, а іноді також коричневого, зуміло проникнути на подіуми і вуличні образи.
Модники і зірки почали активно звертати увагу на цей принт, на ринку з’явилося багато різноманітних його варіацій і моделей, тож тепер «зебровий» принт стало знайти простіше, ніж будь-коли раніше — він представлений як у розкішному сегменті, так і в мас- і мідл-маркеті.
Бренди пропонують у «зебрі» верхній одяг, сукні та різні костюми. А якщо ви поки що не готові повністю вбратися в таку оригінальну асиметричну смужку, але хочете спробувати поносити цей принт, то чудовим варіантом будуть аксесуари — сумки, взуття, ремені або сережки.
Принт «зебра» не має такого зухвалого вигляду, як леопардовий, і може бути дуже елегантним, наприклад, якщо зробити його єдиним яскравим акцентом лука.
Також цей принт можна назвати універсальним, адже попри свою екстравагантність, він доволі просто може поєднуватися з різними відтінками, як яскравими, так і нейтральними, іншими принтами, золотом і сріблом.