Новий ефектний хіт сезону: принт "зебра" — те, на що всім потрібно звернути увагу

Трендовому леопарду довелося посунуться, адже на модній арені з'явився новий лідер.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Пальто з принтом "зебра"

Пальто з принтом "зебра" / © Getty Images

Осінь 2025 року обіцяє бути яскравою — мінімалізм відходить на другий план, відкриваючи простір для експериментів і оригінальних принтів. На передній план виходить, окрім леопарда і горошку, принт «зебра».

Тиждень моди в Копенгагені / © Getty Images

Тиждень моди в Копенгагені / © Getty Images

Поєднання чорного і білого, а іноді також коричневого, зуміло проникнути на подіуми і вуличні образи.

Показ Balmain / © Associated Press

Показ Balmain / © Associated Press

Модники і зірки почали активно звертати увагу на цей принт, на ринку з’явилося багато різноманітних його варіацій і моделей, тож тепер «зебровий» принт стало знайти простіше, ніж будь-коли раніше — він представлений як у розкішному сегменті, так і в мас- і мідл-маркеті.

Тиждень моди в Копенгагені / © Getty Images

Тиждень моди в Копенгагені / © Getty Images

Бренди пропонують у «зебрі» верхній одяг, сукні та різні костюми. А якщо ви поки що не готові повністю вбратися в таку оригінальну асиметричну смужку, але хочете спробувати поносити цей принт, то чудовим варіантом будуть аксесуари — сумки, взуття, ремені або сережки.

Тиждень моди в Копенгагені / © Getty Images

Тиждень моди в Копенгагені / © Getty Images

Принт «зебра» не має такого зухвалого вигляду, як леопардовий, і може бути дуже елегантним, наприклад, якщо зробити його єдиним яскравим акцентом лука.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Також цей принт можна назвати універсальним, адже попри свою екстравагантність, він доволі просто може поєднуватися з різними відтінками, як яскравими, так і нейтральними, іншими принтами, золотом і сріблом.

