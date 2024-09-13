Об'ємні бомбери, футболки з принтами і картаті сорочки: осіння колекція від українського бренду

У новому дропі бренд поєднав тренди і турботу про комфорт.

Український бренд BEOMDSGN презентував нову колекцію Fall’s Chill, City Hustle, натхненну неспішним осіннім вайбом.

У дропі частково прослідковується естетика 90-х. Для любителів принтів створили нові футболки і лонгсліви.

На нових baby t-shirts зображені написи "Pacesetter", які наче закликають задавати свій ритм нинішнього сезону.

Для тих, хто любить багатошаровість, бренд пропонує виварені картаті сорочки оверсайз, які доповнюють фемінні луки і додають більшої маскулінності залежно від настрою.

Особливу увагу у капсулі закцентували на верхньому одязі: об’ємні бомбери з контрастним коміром, представлені у бежевому і коричневому кольорах, і куртка оверсайз із екошкіри у шоколадному відтінку.

Більшість речей колекції дублюються у чоловічій лінійці бренду: футболки, сорочки, лонгсліви, світшоти і худі. Їх можна комбінувати зі штанами беггі, створюючи зручні луки із вайбом city hustle.

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