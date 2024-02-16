Об’ємні бомбери і жилетки оверсайз: український бренд презентував спортивний дроп

У капсулі поєдналися вільні фасони і спокійна колірна гама.

Український бренд родом із Закарпаття diadia напередодні весни запустив спортивний дроп, який водночас є елегантним і комфортним.

До капсули увійшли спортивні костюми у світлих тонах.

Об’ємні бомбери у комбінації зі штанами вільного крою у темно-синьому та хакі кольорах складають готовий образ, який не сковує рухів.

Жилетки оверсайз забезпечують тепло, а їхній шоколадний і світло-зелений кольори ідеально доповнюють палітру.

Завдяки картатим сорочкам можна створювати багатошарові луки, що давно стало одним із найпопулярніших способів стилізації.

За словами засновників бренду Діани Сидунчак і Влада Волоса, у спортивному дропі вони поєднали красу і зручність. Речі гармонійно комбінуються з різними елементами базової капсули і не втрачають своєї актуальності поміж сезонами.

Одяг виготовлений із натуральних матеріалів і є універсальним завдяки вільним силуетам. Образи підійдуть на всі випадки життя: прогулянку з кавою, заняття з пілатесу після робочого дня чи подорож із друзями у гори.

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