Об'ємні і з капюшонами: український бренд презентував колекцію стильних пуховиків

У дропі представлено шість різних кольорів верхнього одягу.

Український бренд BEOMDSGN презентував лімітовану колекцію зимових пуховиків Your Urban Shell, аби ховатися від холоду, міського галасу та метушні навколо було комфортно, стильно і сміливо.

До колекції увійшло шість пуховиків у різних кольорах: молочний і чорний, як незмінна база; бордовий, графітовий та коричневий, щоб додати більш глибокі відтінки у зимовий гардероб, та рефлективний, якщо хочеться урізноманітнити капсулу.

Вони наповнені синтетичним лебединим пухом, що дозволяє зберігати тепло до – 20 градусів морозу.

Модель має об'ємний капюшон, який знімається. Він закріплюється чотирма кнопками, а застібається на надійну блискавку. Крім того, низ пуховика можна відрегулювати завдяки спеціальним затяжкам.

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