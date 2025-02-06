Об'ємні жакети і затишні светри: український бренд презентував колекцію базового одягу

Ці речі є основою, яка доповнить будь-який лук.

Український бренд STIMMA презентував нову колекцію під назвою STYLA – оновлену базу, яка стане основою гардеробу і допоможе проявити власний стиль.

База – це не просто речі, це фундамент стилю. Вона формує гардероб, дозволяє балансувати між трендами, кольорами і настроями. У швидкому ритмі змін вона залишається стабільною основою, яка доповнює будь-який образ, стаючи першим або завершальним шаром.

Нова колекція витримана у класичних формах і глибоких відтінках: білому, чорному, хакі і насиченому коричневому. Вона міцна за силуетами і текстурами, збалансована за складом: вовна, віскоза, бавовна.

Об’ємні жакети додають структури, вільні сорочки – легкості, а акцентна шкіряна спідниця – гостроти.

Полегшений шоколадний пуховик нагадує про міжсезоння, а приємні на дотик светри створюють відчуття комфорту. Жодних обмежень, лише власне відчуття стилю.

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